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Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше
Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше
Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш днем во вторник, 16 июня, произвел упредительную стрельбу из стрелкового вооружения по... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T21:09
2026-06-16T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш днем во вторник, 16 июня, произвел упредительную стрельбу из стрелкового вооружения по судну, которое следовало опасным курсом на сближение с кораблем, не реагируя ни на какие предупреждения. Об этом заявили в Минобороны России.Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 12:45 в проливе Ла-Манш, где гражданская парусная яхта Bright Future, шедшая под флагом Великобритании, следовала под двигателями опасным курсом на сближение с фрегатом "Адмирал Григорович" Черноморского флота России.После этого для привлечения внимания экипажа яхты фрегат выпустил сигнальные ракеты, а также подал звуковые сигналы, однако, несмотря на все принимаемые экипажем российского корабля меры британское судно продолжало опасное сближение.В военном ведомстве России подчеркнули, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, вмф, великобритания
Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше

Фрегат Черноморского флота открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше

21:09 16.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш днем во вторник, 16 июня, произвел упредительную стрельбу из стрелкового вооружения по судну, которое следовало опасным курсом на сближение с кораблем, не реагируя ни на какие предупреждения. Об этом заявили в Минобороны России.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 12:45 в проливе Ла-Манш, где гражданская парусная яхта Bright Future, шедшая под флагом Великобритании, следовала под двигателями опасным курсом на сближение с фрегатом "Адмирал Григорович" Черноморского флота России.
"В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало", – рассказали в Минобороны.
После этого для привлечения внимания экипажа яхты фрегат выпустил сигнальные ракеты, а также подал звуковые сигналы, однако, несмотря на все принимаемые экипажем российского корабля меры британское судно продолжало опасное сближение.
"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля", – добавили в МО РФ.
В военном ведомстве России подчеркнули, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента.
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НовостиЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Министерство обороны РФВМФВеликобритания
 
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