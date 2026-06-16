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Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше

Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше

Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш днем во вторник, 16 июня, произвел упредительную стрельбу из стрелкового вооружения по... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T21:09

2026-06-16T21:09

2026-06-16T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш днем во вторник, 16 июня, произвел упредительную стрельбу из стрелкового вооружения по судну, которое следовало опасным курсом на сближение с кораблем, не реагируя ни на какие предупреждения. Об этом заявили в Минобороны России.Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 12:45 в проливе Ла-Манш, где гражданская парусная яхта Bright Future, шедшая под флагом Великобритании, следовала под двигателями опасным курсом на сближение с фрегатом "Адмирал Григорович" Черноморского флота России.После этого для привлечения внимания экипажа яхты фрегат выпустил сигнальные ракеты, а также подал звуковые сигналы, однако, несмотря на все принимаемые экипажем российского корабля меры британское судно продолжало опасное сближение.В военном ведомстве России подчеркнули, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, вмф, великобритания