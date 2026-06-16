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Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T00:01
2026-06-16T00:01
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погода в крыму
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +18, днем от +24 до +26 градусов.В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, алушта, ялта, судак
Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник

00:01 16.06.2026
 
© ТГ канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"Молния
Молния
© ТГ канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, в горах +9…12; днем +23…26, в горах +15…20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +21...23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +18, днем от +24 до +26 градусов.
В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.
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Заголовок открываемого материала
00:01Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 июня
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22:45Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день
22:36В США упал стратегический бомбардировщик B-52
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22:12Над Крымом работает ПВО
22:11Длинный отдых в Крыму: какие курорты выбирают россияне и что с ценами
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21:45В конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций
21:36США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении
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21:03В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту
20:44Часть Красногвардейского останется без газа
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