https://crimea.ria.ru/20260616/esche-odna-portsiya-groz-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1156878969.html
Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T00:01
2026-06-16T00:01
2026-06-16T00:01
погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
новости крыма
крым
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147987087_0:61:1156:711_1920x0_80_0_0_dc39cc1f5281c66bbf1c2823fff48630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +18, днем от +24 до +26 градусов.В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
алушта
ялта
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147987087_64:0:1092:771_1920x0_80_0_0_03a013c68634784067014e89205db5a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, алушта, ялта, судак
Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, в горах +9…12; днем +23…26, в горах +15…20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +21...23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +18, днем от +24 до +26 градусов.
В западных районах полуострова
сохранится высокая пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.