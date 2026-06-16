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Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник

Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T00:01

2026-06-16T00:01

2026-06-16T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

новости крыма

крым

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +18, днем от +24 до +26 градусов.В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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