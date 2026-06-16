https://crimea.ria.ru/20260616/esche-40-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-i-8-regionami-rossii-1156922182.html
Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России
Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России
Российская ПВО во второй половине дня вторника перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T21:22
2026-06-16T21:22
2026-06-16T21:24
новости крыма
крым
черное море
азовское море
новости
белгородская область
брянская область
курская область
воронежская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня вторника перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260616/massirovannyy-nalet-dronov-vsu-na-podmoskove--raneny-lyudi-i-pozhary-v-zhilykh-domakh-1156889959.html
крым
черное море
азовское море
белгородская область
брянская область
курская область
воронежская область
липецкая область
рязанская область
тульская область
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_186f35c5273db3e3e961e39f5b930030.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, черное море, азовское море, новости, белгородская область, брянская область, курская область, воронежская область, липецкая область, рязанская область, тульская область, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России
40 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и еще 8 регионами РФ во второй половине вторника
21:22 16.06.2026 (обновлено: 21:24 16.06.2026)