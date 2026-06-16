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Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России
Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России
Российская ПВО во второй половине дня вторника перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T21:22
2026-06-16T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня вторника перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России

40 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и еще 8 регионами РФ во второй половине вторника

21:22 16.06.2026 (обновлено: 21:24 16.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня вторника перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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