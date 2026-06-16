https://crimea.ria.ru/20260616/esche-40-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-i-8-regionami-rossii-1156922182.html

Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России

Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России

Российская ПВО во второй половине дня вторника перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T21:22

2026-06-16T21:22

2026-06-16T21:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня вторника перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260616/massirovannyy-nalet-dronov-vsu-na-podmoskove--raneny-lyudi-i-pozhary-v-zhilykh-domakh-1156889959.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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