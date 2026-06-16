https://crimea.ria.ru/20260616/dukh-ankoridzha-chego-zhdat-ot-vizita-v-rossiyu-uitkoffa-i-kushnera-1156875732.html

Дух Анкориджа: чего ждать от визита в Россию Уиткоффа и Кушнера

Дух Анкориджа: чего ждать от визита в Россию Уиткоффа и Кушнера - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Дух Анкориджа: чего ждать от визита в Россию Уиткоффа и Кушнера

Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера не отразится на положении дел с Украиной в связи с тем, в... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T21:39

2026-06-16T21:39

2026-06-16T21:39

армен гаспарян

андрей манойло

мнения

стивен уиткофф

джаред кушнер

дональд трамп

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера не отразится на положении дел с Украиной в связи с тем, в какой ситуации находится сейчас американский президент Дональд Трамп из-за авантюры в Иране на фоне своей двойной "игры" с украинским конфликтом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло и первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию ОП России, историк Армен Гаспарян.На днях спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал скорый визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.Паттерн ТрампаПо мнению Манойло, что касается визитов Кушнера и Уиткоффа, то если отбросить в сторону все рассуждения насчет миротворчества, то с момента анкориджской встречи тдух Анкориджа не принес ни одного результата, и есть большие сомнения, что его стоит ждать теперь.Именно отвлечением внимания, по мнению эксперта, и может стать очередной визит представителей команды Трампа."Здесь надо исходить из того, что Трамп ничего не делает просто так. Он не занимается благотворительностью, никому не помогает – он действует только в собственных интересах, причем предельно циничен и эгоистичен. И считать, что Трамп будет миротворцем ради мира во всем мире, по меньшей мере наивно", – считает Манойло.По мнению эксперта, это доказывает уже сама позиция Трампа по отношению к украинскому конфликту – с двойным дном."Мы сейчас видим абсолютно циничную позицию Трампа, который рассуждает о миротворческих миссиях, делает разного рода заявления по поводу необходимости немедленно прекратить вооруженный конфликт на Украине – это с одной стороны. С другой стороны, поток американского оружия за европейские деньги идет на эту самую Украину. Это типичный паттерн поведения для Трампа", – сказал политолог.Подбитая уткаПо словам политолога, авантюра в Иране, в которую позволил себя втянуть Трамп, оборачивается для него серьезными проблемами в собственной стране в условиях, что ощущается особенно остро, когда к нему "как гильотина неизбежно приближаются промежуточные выборы в Конгресс".И сегодня все его внимание приковано к тому, чтобы добиться убедительной победы в ближневосточном конфликте или не менее убедительного мира, в котором Трамп постоянно заявляет, говоря о неких договоренностях США и Ирана, выдавая тем самым желаемое за действительное, сказал Манойло.Тем временем крыса...Это понимает и глава киевского режима Владимир Зеленский, позволяя себе не только требовать помощь у Трампа, добиться перемирия с РФ, но и косвенно дерзить ему, намекая, что Киев делает ставку уже не на него, а на европейцев.Делает это Зеленский, однако, все еще с опаской, поскольку понимает, что его "и жизнь и смерть в руках Трампа, пока тот президент", добавил политолог."Ну и миллиарды Зеленского все на счетах в американских банках. И Трамп одним движением пальца может лишить его всех накоплений, которые для Зеленского являются смыслом жизни", – сказал Манойло.Там, на анкориджевских подворьяхНо не метания Зеленского от США к Европе и не его наглость в отношении американского лидера, которая тем сильнее, чем больше шатаются позиции Трампа, обеспечивают Киев западным вооружением, хотя и здесь дело только в деньгах, заметил эксперт."Он (Зеленский – ред.) прекрасно понимает, что интересы военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов заключаются не в том, чтобы остановить вооруженный конфликт на Украине, а в том, чтобы этот конфликт продолжался и американское оружие за европейские деньги шло потоком на Украину и, возможно, этот поток даже увеличивался. И Зеленский потому вопит, что нужен мир во всем мире и должно быть перемирие, прекрасно понимая, что в данной конкретной точке это нереализуемо. И тут же просит помощь", – сказал политолог.Главную действующую силу этого процесса как на Украине, так и на Ближнем Востоке президент США Трамп не в состоянии контролировать, добавил он.Историк Армен Гаспарян, соглашаясь с мнением коллеги о перспективах визита представителей США в Россию, выразил мнение, что Трамп в настоящее время не способен адекватно воспринимать Украину.Нас это не волнуетОн отметил, что у Трампа, помимо других серьезных проблем, впереди еще одна "заноза" – торжества по случаю Дня независимости Америки."4 июля он будет отмечать 250 лет стране, которая моложе нашего Большого Театра. И плюс к тому, нет у него сейчас рычагов (влияния) на криворожского проходимца. Или есть, но он боится их использовать. А без этого он ничего не сделает, потому что Украина уже пошла в абсолютный разнос", – считает Гаспарян.Эксперт подчеркнул, что на Украине продолжает усиливаться правовой беспредел, но Трамп не видит его и не говорит об этом, молчат и его правозащитники. А значит, позиция США не случайна, и хотя "у Трампа есть исторический шанс сократить число потерь на Украине", воспользоваться им он не спешит, сказал Гаспарян, отметив, что для России это не главное.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва надеется, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, приезд которых в Россию ожидается в ближайшее время, пояснят, как в Вашингтоне видится перспектива реализации договоренности на Аляске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час80 лет Трампу – самые яркие события в жизни президента США"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном

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армен гаспарян, андрей манойло, мнения, стивен уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, украина