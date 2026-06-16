https://crimea.ria.ru/20260616/dron-povredil-moskovskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-1156883445.html

Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод

Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод

Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T08:36

2026-06-16T08:36

2026-06-16T08:44

москва

нефтезавод

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Во вторник утром на подлете к Москве сбили 60 украинских БПЛА.Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, добавил Собянин.За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, нефтезавод, происшествия, атаки всу, сергей собянин, новости сво, нпз, новости