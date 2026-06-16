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Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод
Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод
Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T08:36
2026-06-16T08:36
2026-06-16T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированной атаке ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.Во вторник утром на подлете к Москве сбили 60 украинских БПЛА.Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, добавил Собянин.За ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 14 регионами России сбили 172 беспилотника.На Кубани после падения обломков украинских дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской и временно остановлено движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, нефтезавод, происшествия, атаки всу, сергей собянин, новости сво, нпз, новости
Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод
Московский нефтеперерабатывающий завод поврежден при массированном ударе ВСУ - Собянин
08:36 16.06.2026 (обновлено: 08:44 16.06.2026)