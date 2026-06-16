https://crimea.ria.ru/20260616/chego-dobivaetsya-ukraina-terrorom-kryma--i-na-chto-esche-sposobna--mnenie-1156866740.html

Чего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение

Чего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Чего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение

Нынешняя власть на Украине, не имея никаких других успехов, способна лишь яростно и до последней возможности эксплуатировать тему террора. И Крым в этом смысле... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T22:30

2026-06-16T22:30

2026-06-16T22:30

мнения

украина

армен гаспарян

крым

севастополь

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атаки всу

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Крым для украинских преступников – болезненная история Крым для украинских преступников – болезненная история audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Нынешняя власть на Украине, не имея никаких других успехов, способна лишь яростно и до последней возможности эксплуатировать тему террора. И Крым в этом смысле имеет для нее сугубо символическое значение, что в очередной раз доказала недавняя атака на Панораму Севастополя. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, историк, ведущий радио Sputnik Армен Гаспарян.По мнению Гаспаряна, Крым для украинских преступников – история болезненная, потому что они считают это символом, и террор в отношении полуострова имеет для киевского режима особое значение.Задача врага чрезвычайно проста – вызвать панические настроения и потом провозгласить это своей победой. Собственно, ничего другого Украина никогда и не демонстрировала, добавил собеседник.Это лишний раз доказала атака за Панораму Севастополя, считает он. "То есть устроить панику, добиться максимального числа жертв, желательно в том числе с культурным наследием. Потому что очевидно совершенно, что ночная атака на музей обороны Севастополя никаких военных или политических целей не имела", – сказал Гаспарян.По его словам, нацисты Украины стремятся к уничтожить любое проявление русского следа, и в этом смысле Крым и особенно Севастополь – город федерального значения, город русской воинской славы, – вызывает отдельную нелюбовь киевского режима.Этим объясняется в том числе и очередная попытка организовать блокаду Крыма, добавил эксперт."Это же не первый заход на эту тему, и, надо сказать, он имел и теоретическое обоснование, причем задолго до всех этих событий: еще в середине 2000-х теоретики и сторонники нацистской партии "Свобода" об этом размышляли. Потом – это было уже в середине прошлого десятилетия – уроды во Львове даже выпустили вино "Ночной Крым" (на фоне энергетической блокады полуострова в 2015 году – ред.). Много чего было. И понятно, почему делается это сейчас и сопровождается массивными информационными кампаниями", – сказал Гаспарян.По мнению эксперта, враг будет продолжать попытки дестабилизировать обстановку в Крыму и других регионах России до тех пор, пока этот бандитский террористический нацистский режим существует.Однако нынешний Каин, по его словам, страдает тяжелым психическим расстройством личности с маниакальными и депрессивными эпизодами в действиях, и он продолжит достигать своих эфемерных целей вплоть до самоуничтожения, выразил мнение эксперт."С одной стороны, вы (Украина – ред.) хотите терроризмом вызвать панику... Крым для вас должен быть безлюдным. При этом параллельно эти же люди, не делая никаких пауз, начинают рассказывать, что в Крыму живут исключительно украинцы, которые изнемогают "в ГУЛАГе"... Ну, на мой взгляд, это свидетельствует о биполярном расстройстве личности. Крым – русская земля, и в Крыму живут русские люди. А русских людей на колени никому поставить не удалось. Многие старались, ну и находили могилы на этой самой земле", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать "Украину"При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина ВСУ снова атаковали мосты в Крым

https://crimea.ria.ru/20260616/bolee-90-polotna-panoramy-oborony-sevastopolya-utracheno-v-rezultate-ataki-vsu-1156911965.html

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мнения, украина, армен гаспарян, крым, севастополь, россия, атаки всу