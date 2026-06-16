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Брокер "ВТБ Мои Инвестиции" расширил функционал сервиса "Интеллект" - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Брокер "ВТБ Мои Инвестиции" расширил функционал сервиса "Интеллект"
Брокер "ВТБ Мои Инвестиции" расширил функционал сервиса "Интеллект" - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Брокер "ВТБ Мои Инвестиции" расширил функционал сервиса "Интеллект"
Клиенты ИИ-сервиса "Интеллект" получили расчет прогнозной доходности стратегии на год, аналитику портфеля и пояснения к каждой рекомендации в обновленном... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T15:16
2026-06-16T15:24
втб
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финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Клиенты ИИ-сервиса "Интеллект" получили расчет прогнозной доходности стратегии на год, аналитику портфеля и пояснения к каждой рекомендации в обновленном приложении "ВТБ Мои Инвестиции", сообщает пресс-служба банка.Сервис "Интеллект" был запущен в ноябре 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, финансы

Брокер "ВТБ Мои Инвестиции" расширил функционал сервиса "Интеллект"

15:16 16.06.2026 (обновлено: 15:24 16.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Клиенты ИИ-сервиса "Интеллект" получили расчет прогнозной доходности стратегии на год, аналитику портфеля и пояснения к каждой рекомендации в обновленном приложении "ВТБ Мои Инвестиции", сообщает пресс-служба банка.
"Мы развиваем "Интеллект" с позиции доверия к его решениям. Инвестор должен понимать, почему меняется его портфель, и заранее видеть, на какую доходность и выплаты он рассчитывает. Прогноз и подробные пояснения к каждой сделке закрывают такой запрос", - рассказал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.
Сервис "Интеллект" был запущен в ноябре 2025 года.
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