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Британия будет поставлять Украине обогащенный уран
Британия будет поставлять Украине обогащенный уран - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Британия будет поставлять Украине обогащенный уран
Великобритания планирует в течение двух лет поставить Украине обогащенный уран на сумму более двух миллионов долларов. Об этом сообщила канцелярия... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T08:18
2026-06-16T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Великобритания планирует в течение двух лет поставить Украине обогащенный уран на сумму более двух миллионов долларов. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.В августе 2023 года страны уже заключали сделку на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала эта британская компания.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, коллективный запад, западная помощь украине, новости, в мире
Британия будет поставлять Украине обогащенный уран
Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран на сотни миллионов долларов