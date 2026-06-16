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Британия будет поставлять Украине обогащенный уран

Британия будет поставлять Украине обогащенный уран - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Британия будет поставлять Украине обогащенный уран

Великобритания планирует в течение двух лет поставить Украине обогащенный уран на сумму более двух миллионов долларов. Об этом сообщила канцелярия... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T08:18

2026-06-16T08:18

2026-06-16T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Великобритания планирует в течение двух лет поставить Украине обогащенный уран на сумму более двух миллионов долларов. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.В августе 2023 года страны уже заключали сделку на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала эта британская компания.

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великобритания, украина, коллективный запад, западная помощь украине, новости, в мире