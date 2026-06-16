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Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото

Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото

Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в музее. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T16:29

2026-06-16T16:29

2026-06-16T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в музее.Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы, отметили в музее.По словам заведующей отделом "История Крымской войны 1853–1856 гг." Екатерины Малиновской, содержание крупных фрагментов, которые удалось спасти сейчас, позволяет предположить, что из сюжетной части картины, как и в годы Великой Отечественной войны, практически полностью утрачена живопись неба и большая часть пейзажа. Погибли полностью части панорамы, показывающие Южную и Северную части города, Севастопольскую, Корабельную и Килен-бухту, полностью сгорели строения Лазаревского адмиралтейства и Корабельной слободки, а также весь левый фланг Малахова кургана. "На спасенных фрагментах полотна советских художников сохранились события, происходившие 6 июня 1855 г., начиная от Оборонительной башни Малахова кургана до схватки за батарею Жерве. Последняя знаковая фигура на самом правом из спасенных фрагментов – адъютант генерал-лейтенанта Хрулева на буром коне, направляющий силы Якутского и Елецкого полков к месту боя за батарею. Наилучшим образом сохранились фрагменты, показывающие Оборонительную башню Малахова кургана и укрепления на правом фланге батареи Сенявина", - отметила она.По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, конструктив крыши визуально сохраняет целостность. Однако теплоизоляционные слои покрытия купола крыши выгорели, медная обшивка кровли деформирована. Также предстоит обследовать несущие конструкции купола - металлический каркас."Необходимо обследовать и принять решение о возможности их дальнейшей эксплуатации. Конструкция светового фонаря и элементы его остекления (которых было 320) частично деформированы и разрушены в результате воздействия высоких температур. В настоящее время существует опасность обрушения конструкции светового фонаря вниз, где находилась смотровая площадка и предметный план", - отметил он.При этом часть элементов здания сохранилась: отреставрированные ранее фасады, многие окна и двери также уцелели. Есть помещения, которые остались практически полностью неповрежденными – например, два боковых кабинета и центральная вестибюль, где повреждений не зафиксировано, перечислил директор.В настоящее время на объекте работает Спасательная служба Севастополя. Они проводят демонтаж поврежденных элементов кровли, представляющих опасность для пребывания людей внутри здания.10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя""Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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