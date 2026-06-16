Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото
Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото
16:29 16.06.2026 (обновлено: 16:45 16.06.2026)
© Музей обороны СевастополяПервичное техническое состояние Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в музее.
"По предварительным подсчетам, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана, с учетом того, что часть его элементов могла сохраниться. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции. Часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками Музея в ходе реставрационных работ, когда в Панораме была возведена защитная конструкция – настил над предметным планом", - отметили в официальном канале музея.
Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы, отметили в музее.
© Музей обороны СевастополяПанорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
Панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
По словам заведующей отделом "История Крымской войны 1853–1856 гг." Екатерины Малиновской, содержание крупных фрагментов, которые удалось спасти сейчас, позволяет предположить, что из сюжетной части картины, как и в годы Великой Отечественной войны, практически полностью утрачена живопись неба и большая часть пейзажа. Погибли полностью части панорамы, показывающие Южную и Северную части города, Севастопольскую, Корабельную и Килен-бухту, полностью сгорели строения Лазаревского адмиралтейства и Корабельной слободки, а также весь левый фланг Малахова кургана.
© Музей обороны СевастополяПанорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
Панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
"На спасенных фрагментах полотна советских художников сохранились события, происходившие 6 июня 1855 г., начиная от Оборонительной башни Малахова кургана до схватки за батарею Жерве. Последняя знаковая фигура на самом правом из спасенных фрагментов – адъютант генерал-лейтенанта Хрулева на буром коне, направляющий силы Якутского и Елецкого полков к месту боя за батарею. Наилучшим образом сохранились фрагменты, показывающие Оборонительную башню Малахова кургана и укрепления на правом фланге батареи Сенявина", - отметила она.
© Музей обороны СевастополяПанорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
Панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, конструктив крыши визуально сохраняет целостность. Однако теплоизоляционные слои покрытия купола крыши выгорели, медная обшивка кровли деформирована. Также предстоит обследовать несущие конструкции купола - металлический каркас.
"Необходимо обследовать и принять решение о возможности их дальнейшей эксплуатации. Конструкция светового фонаря и элементы его остекления (которых было 320) частично деформированы и разрушены в результате воздействия высоких температур. В настоящее время существует опасность обрушения конструкции светового фонаря вниз, где находилась смотровая площадка и предметный план", - отметил он.
© Музей обороны СевастополяПанорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
Панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
При этом часть элементов здания сохранилась: отреставрированные ранее фасады, многие окна и двери также уцелели. Есть помещения, которые остались практически полностью неповрежденными – например, два боковых кабинета и центральная вестибюль, где повреждений не зафиксировано, перечислил директор.
© Музей обороны СевастополяПервичное техническое состояние Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
Первичное техническое состояние Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." после удара ВСУ
"В то же время есть участки, состояние которых оценивается хуже, чем до реставрации, стартовавшей в 2022 году. Поэтому окончательная оценка состояния и ущерба, причиненного Панораме, требует проведения дополнительных экспертиз с привлечением сторонних специализированных организаций", - сообщил Смородкин.
В настоящее время на объекте работает Спасательная служба Севастополя. Они проводят демонтаж поврежденных элементов кровли, представляющих опасность для пребывания людей внутри здания.
© Музей обороны СевастополяПервичное техническое состояние Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
Первичное техническое состояние Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." после удара ВСУ
10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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