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Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе
Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак крупной породы на 6-летнюю девочку в Севастополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T16:54
2026-06-16T16:54
севастополь
новости севастополя
следком крыма и севастополя
александр бастрыкин
происшествия
дети
собаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак крупной породы на 6-летнюю девочку в Севастополе. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.СК по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело.Ранее в детском парке Севастополя собаки напали на 6-летнюю девочку. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД были опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств и причин происшествия. Севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал докладБездомные собаки стаями нападают на людей в ФеодосииБродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад
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севастополь, новости севастополя, следком крыма и севастополя, александр бастрыкин, происшествия, дети, собаки
Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе

Бастрыкину доложат о нападении собак на шестилетнюю девочку в Севастополе

16:54 16.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак крупной породы на 6-летнюю девочку в Севастополе. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного Следственного управленичя СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела", – говорится в сообщении.
СК по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело.
Ранее в детском парке Севастополя собаки напали на 6-летнюю девочку. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД были опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств и причин происшествия. Севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель.
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