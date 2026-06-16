https://crimea.ria.ru/20260616/bastrykin-zatreboval-doklad-o-napadenii-sobak-na-rebenka-v-sevastopole-1156913722.html

Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе

Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак крупной породы на 6-летнюю девочку в Севастополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T16:54

2026-06-16T16:54

2026-06-16T16:54

севастополь

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следком крыма и севастополя

александр бастрыкин

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собаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак крупной породы на 6-летнюю девочку в Севастополе. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.СК по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело.Ранее в детском парке Севастополя собаки напали на 6-летнюю девочку. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД были опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств и причин происшествия. Севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал докладБездомные собаки стаями нападают на людей в ФеодосииБродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал доклад

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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