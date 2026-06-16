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Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте

Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте

На пожаре в многоквартирном доме Ялты три человека погибли и трое пострадали, само здание было признано аварийным. Об этом сообщает мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T15:32

2026-06-16T15:32

2026-06-16T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. На пожаре в многоквартирном доме Ялты три человека погибли и трое пострадали, само здание было признано аварийным. Об этом сообщает мэр города Янина Павленко.ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 в ночь на вторник. Изначально сообщалось, что пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Позже спасатели обнаружили тела троих погибших. Число пострадавших также выросло. По ее словам, дом на 37 квартир-комнат был признан аварийным и включен в федеральную программу расселения из аварийного жилья.Следователи проводят проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте, ход выяснения обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пожар, ялта, янина павленко