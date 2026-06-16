Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте
На пожаре в многоквартирном доме Ялты три человека погибли и трое пострадали - власти
15:32 16.06.2026 (обновлено: 15:49 16.06.2026)
© Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКСПожар в Ялте
© Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. На пожаре в многоквартирном доме Ялты три человека погибли и трое пострадали, само здание было признано аварийным. Об этом сообщает мэр города Янина Павленко.
ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 в ночь на вторник. Изначально сообщалось, что пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Позже спасатели обнаружили тела троих погибших. Число пострадавших также выросло.
"Пострадали три человека – двое с ссадинами, один с легкими ожогами (они отказались от госпитализации, находились в состоянии алкогольного опьянения). К сожалению, на месте обнаружены тела трех человек. Личности погибших устанавливаются, ждем результатов экспертиз", - сообщила она.
По ее словам, дом на 37 квартир-комнат был признан аварийным и включен в федеральную программу расселения из аварийного жилья.
"Расселили 62 человека, в стадии решения оставался вопрос с последней квартирой – хозяйка в судебном порядке требовала выделения 2-комнатной квартиры вместо однокомнатной, закупленной в рамках реализации Федеральной программы по расселению из аварийного жилья. По этой причине дом еще не получил статус расселенного и не был отключен от коммунальных ресурсов", - отметила мэр.
© Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКСПожар в Ялте
© Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКС
Пожар в Ялте
Следователи проводят проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте, ход выяснения обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры.