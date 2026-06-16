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День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра

День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра - РИА Новости Крым, 16.06.2026

День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра

Международный детский центр "Артек" отмечает свое 101-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих туберкулезом,... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T08:24

2026-06-16T08:24

2026-06-16T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" отмечает свое 101-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих туберкулезом, "Артек" со временем превратился в крупнейший и самый узнаваемый детский центр не только в СССР, но и далеко за его пределами.За столетие "Артек" прошел путь от обычного лагеря до многопрофильного комплекса с современными образовательными, культурными и спортивными возможностями. В советское время он стал символом дружбы и единства, принимая детей из десятков стран мира. Сегодня центр вновь занимает лидирующие позиции среди детских лагерей страны и мира. В год здесь проходят обучение и отдых до 40 тысяч школьников со всех регионов России и десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.Ключевые этапы истории, интересные факты и достижения центра, ставшего частью истории страны и мечтой для миллионов детей - в видео и инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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