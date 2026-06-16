Рейтинг@Mail.ru
День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260616/arteku--100-let-istoriya-i-put-do-mirovogo-detskogo-tsentra-1147200743.html
День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра
День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра - РИА Новости Крым, 16.06.2026
День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра
Международный детский центр "Артек" отмечает свое 101-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих туберкулезом,... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T08:24
2026-06-16T09:19
мдц "артек"
100-летие "артека"
видео
история
крым
инфографика
крым в истории: секреты, факты, фото
видео
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147242528_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf3d59911041397b2639280b10d5a314.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" отмечает свое 101-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих туберкулезом, "Артек" со временем превратился в крупнейший и самый узнаваемый детский центр не только в СССР, но и далеко за его пределами.За столетие "Артек" прошел путь от обычного лагеря до многопрофильного комплекса с современными образовательными, культурными и спортивными возможностями. В советское время он стал символом дружбы и единства, принимая детей из десятков стран мира. Сегодня центр вновь занимает лидирующие позиции среди детских лагерей страны и мира. В год здесь проходят обучение и отдых до 40 тысяч школьников со всех регионов России и десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.Ключевые этапы истории, интересные факты и достижения центра, ставшего частью истории страны и мечтой для миллионов детей - в видео и инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147242528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_404af4c46fa1c84ff495825dfac7d112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", 100-летие "артека", видео, история, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, видео, новости крыма, видео
День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра

101 год"Артеку" - как детский лагерь пережил эпохи и стал современном центром России

08:24 16.06.2026 (обновлено: 09:19 16.06.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" отмечает свое 101-летие. Основанный в 1925 году на берегу Черного моря как санаторий для детей, страдающих туберкулезом, "Артек" со временем превратился в крупнейший и самый узнаваемый детский центр не только в СССР, но и далеко за его пределами.
За столетие "Артек" прошел путь от обычного лагеря до многопрофильного комплекса с современными образовательными, культурными и спортивными возможностями. В советское время он стал символом дружбы и единства, принимая детей из десятков стран мира. Сегодня центр вновь занимает лидирующие позиции среди детских лагерей страны и мира. В год здесь проходят обучение и отдых до 40 тысяч школьников со всех регионов России и десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ключевые этапы истории, интересные факты и достижения центра, ставшего частью истории страны и мечтой для миллионов детей - в видео и инфографике РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ИнфографикаМДЦ "Артек"100-летие "Артека"ВидеоИсторияКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоВидеоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни
09:27Где в Севастополе купить бензин - список АЗС со свободной продажей
09:17В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
09:11Готовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента Киева
09:01Несмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 лет
08:51Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"
08:46Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте
08:36Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод
08:24День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра
08:18Британия будет поставлять Украине обогащенный уран
08:04На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников
07:45В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей
07:34Пожаром в Ялте занялась прокуратура
07:24Два района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линии
07:20Над Крымом сбили украинские беспилотники
06:51Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца
06:39Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США
06:11Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте – что известно
05:58Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников
00:01Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния