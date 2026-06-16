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Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
Российские войска освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:34
2026-06-16T12:34
донецкая народная республика (днр)
новости сво
новые регионы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российские войска освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что за сутки российские военные уничтожили в Константиновке до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Senator" канадского производства и бронемашину "MaxxPro" производства США. Также были уничтожены 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса ВСУ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятийЧеловеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВОРоссийские войска освободили населенный пункт в ДНР
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донецкая народная республика (днр), новости сво, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки

Российские войск ведут активные наступательные действия в Константиновке ДНР

12:34 16.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовики ВС РФ
Штурмовики ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российские войска освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
"В населенном пункте Константиновка ДНР штурмовые группы "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ", – рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что за сутки российские военные уничтожили в Константиновке до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Senator" канадского производства и бронемашину "MaxxPro" производства США. Также были уничтожены 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.
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