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Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки

Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки

Российские войска освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T12:34

2026-06-16T12:34

2026-06-16T12:34

донецкая народная республика (днр)

новости сво

новые регионы россии

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российские войска освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что за сутки российские военные уничтожили в Константиновке до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Senator" канадского производства и бронемашину "MaxxPro" производства США. Также были уничтожены 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса ВСУ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятийЧеловеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВОРоссийские войска освободили населенный пункт в ДНР

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу