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Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
Российские войска освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:34
2026-06-16T12:34
2026-06-16T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Российские войска освободили от украинских боевиков 120 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.Уточняется, что за сутки российские военные уничтожили в Константиновке до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Senator" канадского производства и бронемашину "MaxxPro" производства США. Также были уничтожены 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса ВСУ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятийЧеловеку нужен человек: психолог из Крыма рассказала о работе с бойцами СВОРоссийские войска освободили населенный пункт в ДНР
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
Российские войск ведут активные наступательные действия в Константиновке ДНР