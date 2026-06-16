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Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:49
2026-06-16T12:47
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
задержание в крыму агента сбу
луганская народная республика (лнр)
госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.По данным силовиков, уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора женщина собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма, к которым имела доступ по работе.Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал женщину.Ранее силовики задержали жителя города Рыбинск Ярославской области, который планировал теракт в интересах украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу, луганская народная республика (лнр), госизмена, новости, новости крыма
Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму

В Крыму задержана агент СБУ за передачу данных о научных и образовательных учреждениях

11:49 16.06.2026 (обновлено: 12:47 16.06.2026)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1967 года рождения, подозреваемой в работе на украинские спецслужбы", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора женщина собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма, к которым имела доступ по работе.
Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал женщину.
Ранее силовики задержали жителя города Рыбинск Ярославской области, который планировал теракт в интересах украинских спецслужб.
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