https://crimea.ria.ru/20260616/agent-sbu-slivala-kievu-dannye-o-rabote-nauchnykh-uchrezhdeniy-v-krymu-1156889122.html

Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму

Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму

В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T11:49

2026-06-16T11:49

2026-06-16T12:47

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сбу (служба безопасности украины)

задержание в крыму агента сбу

луганская народная республика (лнр)

госизмена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.По данным силовиков, уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора женщина собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма, к которым имела доступ по работе.Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал женщину.Ранее силовики задержали жителя города Рыбинск Ярославской области, который планировал теракт в интересах украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу, луганская народная республика (лнр), госизмена, новости, новости крыма