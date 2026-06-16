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Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T11:49
2026-06-16T11:49
2026-06-16T12:47
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.По данным силовиков, уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора женщина собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма, к которым имела доступ по работе.Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал женщину.Ранее силовики задержали жителя города Рыбинск Ярославской области, который планировал теракт в интересах украинских спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу, луганская народная республика (лнр), госизмена, новости, новости крыма
Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
В Крыму задержана агент СБУ за передачу данных о научных и образовательных учреждениях
11:49 16.06.2026 (обновлено: 12:47 16.06.2026)