https://crimea.ria.ru/20260616/Kakoy-segodnya-prazdnik-16-iyunya_-1118395957.html
Какой сегодня праздник: 16 июня
Какой сегодня праздник: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Какой сегодня праздник: 16 июня
В этот 101 год назад был основан международный детский центр "Артек", а 63 года назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. Также в мире отмечают РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T00:00
2026-06-16T00:00
2026-06-16T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
россия
в мире
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147206851_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0d95f14ce30402b9c80daa13d8b87539.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В этот 101 год назад был основан международный детский центр "Артек", а 63 года назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. Также в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев. Что празднуют в мире16 июня под эгидой ООН отмечается Международный день семейных денежных переводов, который был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Главная цель – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие своих стран.Также во всем мире в этот день отмечается День защиты детей Африки или День африканского ребенка. Праздник призван обратить внимание политиков всех стран и мировой общественности на проблемы, с которыми сталкиваются африканские дети.Еще 16 июня можно отметить День младших братьев, День оранжевой одежды и День чекушки – тары из стекла, объем которой равен 250 мл. Название возникло в от старинного "четушка" – мера, равная примерно четверти литра. Кстати, до Октябрьской революции 1917 года 250-граммовые шкалики называли "жуликами".Знаменательные событияВ 1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Его основали как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках. Постепенно "Артек" из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд основал свою собственную автомобильную фирму Ford Motor Company. Сегодня компания, производящая автомобили под маркой Ford, является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6". На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной "Чайка"). Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Кстати, Терешкова готовилась к своему космическому полету в Крыму.В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Выставочный комплекс в Останкинском районе – второй по величине в Москве и входит в число пятидесяти крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.Кто родился16 июня 1313 года в Италии родился итальянский писатель и поэт, представитель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Вместе с Данте и Петраркой он оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Вершина его творчества – книга новелл "Декамерон".В 1735 году на свет появился русский военачальник, генерал-аншеф и главнокомандующий Черноморским флотом Иван Ганнибал. Также он считается основателем Херсона.Еще в этот день родились маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Федор Толбухин, оперная певица, народная артистка РСФСР Елена Кругликова, российская писательница Александра Маринина, российская актриса театра, кино и дубляжа Ольга Кузьмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147206851_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_700c5144d551254eb374d3dffd7691e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история
Какой сегодня праздник: 16 июня
Что празднуют в России и в мире 16 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В этот 101 год назад был основан международный детский центр "Артек", а 63 года назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. Также в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев.
Что празднуют в мире
16 июня под эгидой ООН отмечается Международный день семейных денежных переводов, который был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Главная цель – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие своих стран.
Также во всем мире в этот день отмечается День защиты детей Африки или День африканского ребенка. Праздник призван обратить внимание политиков всех стран и мировой общественности на проблемы, с которыми сталкиваются африканские дети.
Еще 16 июня можно отметить День младших братьев, День оранжевой одежды и День чекушки – тары из стекла, объем которой равен 250 мл. Название возникло в от старинного "четушка" – мера, равная примерно четверти литра. Кстати, до Октябрьской революции 1917 года 250-граммовые шкалики называли "жуликами".
Знаменательные события
В 1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Его основали как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках. Постепенно "Артек" из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.
16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд основал свою собственную автомобильную фирму Ford Motor Company. Сегодня компания, производящая автомобили под маркой Ford, является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.
В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6"
. На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной "Чайка"). Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Кстати, Терешкова готовилась к своему космическому полету в Крыму
.
В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Выставочный комплекс в Останкинском районе – второй по величине в Москве и входит в число пятидесяти крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.
Кто родился
16 июня 1313 года в Италии родился итальянский писатель и поэт, представитель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Вместе с Данте и Петраркой он оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Вершина его творчества – книга новелл "Декамерон".
В 1735 году на свет появился русский военачальник, генерал-аншеф и главнокомандующий Черноморским флотом Иван Ганнибал. Также он считается основателем Херсона.
Еще в этот день родились маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Федор Толбухин, оперная певица, народная артистка РСФСР Елена Кругликова, российская писательница Александра Маринина, российская актриса театра, кино и дубляжа Ольга Кузьмина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.