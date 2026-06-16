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Какой сегодня праздник: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Какой сегодня праздник: 16 июня
Какой сегодня праздник: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Какой сегодня праздник: 16 июня
В этот 101 год назад был основан международный детский центр "Артек", а 63 года назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. Также в мире отмечают РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T00:00
2026-06-16T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В этот 101 год назад был основан международный детский центр "Артек", а 63 года назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. Также в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев. Что празднуют в мире16 июня под эгидой ООН отмечается Международный день семейных денежных переводов, который был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Главная цель – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие своих стран.Также во всем мире в этот день отмечается День защиты детей Африки или День африканского ребенка. Праздник призван обратить внимание политиков всех стран и мировой общественности на проблемы, с которыми сталкиваются африканские дети.Еще 16 июня можно отметить День младших братьев, День оранжевой одежды и День чекушки – тары из стекла, объем которой равен 250 мл. Название возникло в от старинного "четушка" – мера, равная примерно четверти литра. Кстати, до Октябрьской революции 1917 года 250-граммовые шкалики называли "жуликами".Знаменательные событияВ 1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Его основали как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках. Постепенно "Артек" из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд основал свою собственную автомобильную фирму Ford Motor Company. Сегодня компания, производящая автомобили под маркой Ford, является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6". На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной "Чайка"). Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Кстати, Терешкова готовилась к своему космическому полету в Крыму.В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Выставочный комплекс в Останкинском районе – второй по величине в Москве и входит в число пятидесяти крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.Кто родился16 июня 1313 года в Италии родился итальянский писатель и поэт, представитель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Вместе с Данте и Петраркой он оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Вершина его творчества – книга новелл "Декамерон".В 1735 году на свет появился русский военачальник, генерал-аншеф и главнокомандующий Черноморским флотом Иван Ганнибал. Также он считается основателем Херсона.Еще в этот день родились маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Федор Толбухин, оперная певица, народная артистка РСФСР Елена Кругликова, российская писательница Александра Маринина, российская актриса театра, кино и дубляжа Ольга Кузьмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история
Какой сегодня праздник: 16 июня

Что празднуют в России и в мире 16 июня

00:00 16.06.2026
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Морская феерия "Артек – акватория дружбы"
Морская феерия Артек – акватория дружбы
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В этот 101 год назад был основан международный детский центр "Артек", а 63 года назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. Также в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев.

Что празднуют в мире

16 июня под эгидой ООН отмечается Международный день семейных денежных переводов, который был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Главная цель – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие своих стран.
Также во всем мире в этот день отмечается День защиты детей Африки или День африканского ребенка. Праздник призван обратить внимание политиков всех стран и мировой общественности на проблемы, с которыми сталкиваются африканские дети.
Еще 16 июня можно отметить День младших братьев, День оранжевой одежды и День чекушки – тары из стекла, объем которой равен 250 мл. Название возникло в от старинного "четушка" – мера, равная примерно четверти литра. Кстати, до Октябрьской революции 1917 года 250-граммовые шкалики называли "жуликами".

Знаменательные события

В 1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Его основали как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках. Постепенно "Артек" из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.
16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд основал свою собственную автомобильную фирму Ford Motor Company. Сегодня компания, производящая автомобили под маркой Ford, является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.
В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6". На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной "Чайка"). Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Кстати, Терешкова готовилась к своему космическому полету в Крыму.
В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Выставочный комплекс в Останкинском районе – второй по величине в Москве и входит в число пятидесяти крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.

Кто родился

16 июня 1313 года в Италии родился итальянский писатель и поэт, представитель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Вместе с Данте и Петраркой он оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Вершина его творчества – книга новелл "Декамерон".
В 1735 году на свет появился русский военачальник, генерал-аншеф и главнокомандующий Черноморским флотом Иван Ганнибал. Также он считается основателем Херсона.
Еще в этот день родились маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Федор Толбухин, оперная певица, народная артистка РСФСР Елена Кругликова, российская писательница Александра Маринина, российская актриса театра, кино и дубляжа Ольга Кузьмина.
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