https://crimea.ria.ru/20260616/Kakoy-segodnya-prazdnik-16-iyunya_-1118395957.html

Какой сегодня праздник: 16 июня

Какой сегодня праздник: 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Какой сегодня праздник: 16 июня

В этот 101 год назад был основан международный детский центр "Артек", а 63 года назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. Также в мире отмечают РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T00:00

2026-06-16T00:00

2026-06-16T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

россия

в мире

история

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147206851_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0d95f14ce30402b9c80daa13d8b87539.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В этот 101 год назад был основан международный детский центр "Артек", а 63 года назад Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе. Также в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов и чествуют младших братьев. Что празднуют в мире16 июня под эгидой ООН отмечается Международный день семейных денежных переводов, который был учрежден по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Главная цель – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие своих стран.Также во всем мире в этот день отмечается День защиты детей Африки или День африканского ребенка. Праздник призван обратить внимание политиков всех стран и мировой общественности на проблемы, с которыми сталкиваются африканские дети.Еще 16 июня можно отметить День младших братьев, День оранжевой одежды и День чекушки – тары из стекла, объем которой равен 250 мл. Название возникло в от старинного "четушка" – мера, равная примерно четверти литра. Кстати, до Октябрьской революции 1917 года 250-граммовые шкалики называли "жуликами".Знаменательные событияВ 1925 году в крымском Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Его основали как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках. Постепенно "Артек" из небольшого палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.16 июня 1903 года молодой американский инженер Генри Форд основал свою собственную автомобильную фирму Ford Motor Company. Сегодня компания, производящая автомобили под маркой Ford, является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.В 1963 году в этот день с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток-6". На его борту находилась Валентина Терешкова (позывной "Чайка"). Именно она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Кстати, Терешкова готовилась к своему космическому полету в Крыму.В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Выставочный комплекс в Останкинском районе – второй по величине в Москве и входит в число пятидесяти крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.Кто родился16 июня 1313 года в Италии родился итальянский писатель и поэт, представитель эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Вместе с Данте и Петраркой он оказал существенное влияние на развитие всей европейской культуры. Вершина его творчества – книга новелл "Декамерон".В 1735 году на свет появился русский военачальник, генерал-аншеф и главнокомандующий Черноморским флотом Иван Ганнибал. Также он считается основателем Херсона.Еще в этот день родились маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Федор Толбухин, оперная певица, народная артистка РСФСР Елена Кругликова, российская писательница Александра Маринина, российская актриса театра, кино и дубляжа Ольга Кузьмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история