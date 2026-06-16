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200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное - РИА Новости Крым, 16.06.2026
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное
Жителю Ленинградской области грозит пожизненное заключение за организацию межрегионального сбыта наркотиков. Как сообщила во вторник официальный представитель... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T13:46
2026-06-16T13:46
2026-06-16T13:46
ленинградская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
наркотики
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жителю Ленинградской области грозит пожизненное заключение за организацию межрегионального сбыта наркотиков. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый хранил 200 килограммов запрещенных веществ в 16 мешках.По данным полиции, мужчина в качестве склада использовал строительную бытовку, где правоохранители обнаружили 14 мешков с веществом растительного происхождения. Еще два мешка с похожим содержимым нашлись в арендованном злоумышленником автомобиле.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладокВырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжереюПаре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, наркотики, новости
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное
Россиянину грозит пожизненный срок за хранение 200 килограммов наркотиков