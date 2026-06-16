Рейтинг@Mail.ru
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/200-kg-narkotikov-v-stroitelnoy-bytovke-rossiyaninu-grozit-pozhiznennoe-1156899062.html
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное - РИА Новости Крым, 16.06.2026
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное
Жителю Ленинградской области грозит пожизненное заключение за организацию межрегионального сбыта наркотиков. Как сообщила во вторник официальный представитель... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T13:46
2026-06-16T13:46
ленинградская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
наркотики
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жителю Ленинградской области грозит пожизненное заключение за организацию межрегионального сбыта наркотиков. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый хранил 200 килограммов запрещенных веществ в 16 мешках.По данным полиции, мужчина в качестве склада использовал строительную бытовку, где правоохранители обнаружили 14 мешков с веществом растительного происхождения. Еще два мешка с похожим содержимым нашлись в арендованном злоумышленником автомобиле.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладокВырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжереюПаре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, наркотики, новости
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное

Россиянину грозит пожизненный срок за хранение 200 килограммов наркотиков

13:46 16.06.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жителю Ленинградской области грозит пожизненное заключение за организацию межрегионального сбыта наркотиков. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый хранил 200 килограммов запрещенных веществ в 16 мешках.
По данным полиции, мужчина в качестве склада использовал строительную бытовку, где правоохранители обнаружили 14 мешков с веществом растительного происхождения. Еще два мешка с похожим содержимым нашлись в арендованном злоумышленником автомобиле.
"Согласно проведенному исследованию, содержимое одного мешка является наркотическим средством – гашишем массой около 10 кг. Оставшаяся часть направлена на экспертизу. Общий вес изъятого составил порядка 200 кг", – проинформировала Волк.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок
Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею
Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки
 
Ленинградская областьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкнаркотикиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Бастрыкин затребовал доклад о нападении собак на ребенка в Севастополе
16:43В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
16:29Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото
16:16115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки
16:07В Крыму раскрыли преступную схему с банковскими картами
15:55Мусор и граффити: в Севастополе приведут в порядок укрытия
15:44В Крыму запретили передвижение мопедов и мотоциклов по ночам
15:39Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников
15:32Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте
15:19Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и Украины
15:16Брокер "ВТБ Мои Инвестиции" расширил функционал сервиса "Интеллект"
15:10Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов
14:57151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России
14:45Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
14:41Крымский мост открыт
14:39Рейд в Севастополе снова закрыт - что известно
14:37Крымский мост закрыт для движения
14:34Пять населенных пунктов Феодосии обесточены
14:28В Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги
14:25Трамп готов переключиться на Украину после Ирана
Лента новостейМолния