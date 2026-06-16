https://crimea.ria.ru/20260616/200-kg-narkotikov-v-stroitelnoy-bytovke-rossiyaninu-grozit-pozhiznennoe-1156899062.html

200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное

200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное - РИА Новости Крым, 16.06.2026

200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное

Жителю Ленинградской области грозит пожизненное заключение за организацию межрегионального сбыта наркотиков. Как сообщила во вторник официальный представитель... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T13:46

2026-06-16T13:46

2026-06-16T13:46

ленинградская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

наркотики

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Жителю Ленинградской области грозит пожизненное заключение за организацию межрегионального сбыта наркотиков. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый хранил 200 килограммов запрещенных веществ в 16 мешках.По данным полиции, мужчина в качестве склада использовал строительную бытовку, где правоохранители обнаружили 14 мешков с веществом растительного происхождения. Еще два мешка с похожим содержимым нашлись в арендованном злоумышленником автомобиле.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладокВырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжереюПаре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, наркотики, новости