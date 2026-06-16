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Два района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линии
Два района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линии - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Два района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линии
Более 20 населенных пунктов Красногвардейского района с ночи остались без электричества из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T07:24
2026-06-16T07:24
2026-06-16T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов Красногвардейского района с ночи остались без электричества из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.Без света остаются жители Красногвардейского, Октябрьского, Амурского, Новоалексеевки, Новоивановки, Цветково, Новозуевки, Искры, Полтавки, Комаровки, Кр. Партизан, Удачного, Петровки (частично), Знаменки, Видного, Щербаково, Новосельцы, Доходного, Новопокровки (частично), Владимирово, Марьяновки, Ульяновки, Некрасово.Кроме того, электричества нет в Джанкое и районе, добавили в "Крымэнерго".Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Два района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линии
Красногвардейский и Джанкойский районы Крыма обесточены из-за повреждения ЛЭП
07:24 16.06.2026 (обновлено: 08:51 16.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Более 20 населенных пунктов Красногвардейского района с ночи остались без электричества из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.
"С 23:45 понедельника, 15 июня, отключена электроэнергия в связи с аварией на высоковольтных линиях. Бригады РЭС работают", - рассказал он.
Без света остаются жители Красногвардейского, Октябрьского, Амурского, Новоалексеевки, Новоивановки, Цветково, Новозуевки, Искры, Полтавки, Комаровки, Кр. Партизан, Удачного, Петровки (частично), Знаменки, Видного, Щербаково, Новосельцы, Доходного, Новопокровки (частично), Владимирово, Марьяновки, Ульяновки, Некрасово.
Кроме того, электричества нет в Джанкое и районе, добавили в "Крымэнерго".
"В связи с повреждениями в электрических сетях ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно в течение дня электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - указали на предприятии.
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей
, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
Глава Крыма Сергей Аксенов
в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.
В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС
. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.
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