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151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России
151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России - РИА Новости Крым, 16.06.2026
151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России
Средства российской ПВО в первой половине дня вторника перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:57
2026-06-16T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня вторника перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России

151 дрон ВСУ ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России с утра вторника

14:57 16.06.2026 (обновлено: 15:04 16.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
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© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня вторника перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В период с 7:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.

Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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