https://crimea.ria.ru/20260616/151-ukrainskiy-dron-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156904447.html

151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России

151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России - РИА Новости Крым, 16.06.2026

151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России

Средства российской ПВО в первой половине дня вторника перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T14:57

2026-06-16T14:57

2026-06-16T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня вторника перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260616/massirovannyy-nalet-dronov-vsu-na-podmoskove--raneny-lyudi-i-pozhary-v-zhilykh-domakh-1156889959.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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