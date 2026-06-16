https://crimea.ria.ru/20260616/151-ukrainskiy-dron-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156904447.html
151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России
151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России - РИА Новости Крым, 16.06.2026
151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России
Средства российской ПВО в первой половине дня вторника перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:57
2026-06-16T14:57
2026-06-16T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня вторника перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260616/massirovannyy-nalet-dronov-vsu-na-podmoskove--raneny-lyudi-i-pozhary-v-zhilykh-domakh-1156889959.html
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151 украинский дрон ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России
151 дрон ВСУ ликвидировали над Крымом и еще 16 регионами России с утра вторника
14:57 16.06.2026 (обновлено: 15:04 16.06.2026)