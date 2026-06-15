https://crimea.ria.ru/20260615/zhitel-kryma-poluchil-17-let-strogogo-rezhima-za-gosizmenu-1156867148.html

Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену

Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену

17 лет "строгача" получил симферополец за госизмену. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю, а также прокуратура города-героя. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T15:59

2026-06-15T15:59

2026-06-15T15:59

крым

новости крыма

прокуратура республики крым

госизмена

происшествия

суд

приговор

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0f/1156867015_0:0:1150:648_1920x0_80_0_0_88930eead250caa389c0261e0234edbc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 17 лет "строгача" получил симферополец за госизмену. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю, а также прокуратура города-героя."Вынесен приговор в отношении гражданина РФ, задержанного сотрудниками УФСБ России по РК и городу Севастополю за совершение госизмены и незаконный оборот взрывчатых веществ", - говорится в сообщении ФСБ.По данным ведомства, житель Симферополя, 1975 года рождения, посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины. "В январе 2025 года куратор дал агенту задание - извлечь из схрона в Гагаринском районе Севастополя взрывное устройство и компоненты к нему. Далее фигурант должен был перепрятать их в другом тайнике, после чего передать координаты сотруднику иноспецслужбы", - добавили в ФСБ.Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом Управления в отношении агента было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. "С учетом мнения государственного обвинителя, Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленом обвинении и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, прокуратура республики крым, госизмена, происшествия, суд, приговор, новости