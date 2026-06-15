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Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
17 лет "строгача" получил симферополец за госизмену. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю, а также прокуратура города-героя. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T15:59
2026-06-15T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 17 лет "строгача" получил симферополец за госизмену. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю, а также прокуратура города-героя."Вынесен приговор в отношении гражданина РФ, задержанного сотрудниками УФСБ России по РК и городу Севастополю за совершение госизмены и незаконный оборот взрывчатых веществ", - говорится в сообщении ФСБ.По данным ведомства, житель Симферополя, 1975 года рождения, посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины. "В январе 2025 года куратор дал агенту задание - извлечь из схрона в Гагаринском районе Севастополя взрывное устройство и компоненты к нему. Далее фигурант должен был перепрятать их в другом тайнике, после чего передать координаты сотруднику иноспецслужбы", - добавили в ФСБ.Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом Управления в отношении агента было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. "С учетом мнения государственного обвинителя, Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленом обвинении и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, госизмена, происшествия, суд, приговор, новости
Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену

Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену

15:59 15.06.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяЖитель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 17 лет "строгача" получил симферополец за госизмену. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю, а также прокуратура города-героя.
"Вынесен приговор в отношении гражданина РФ, задержанного сотрудниками УФСБ России по РК и городу Севастополю за совершение госизмены и незаконный оборот взрывчатых веществ", - говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, житель Симферополя, 1975 года рождения, посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины.
"В январе 2025 года куратор дал агенту задание - извлечь из схрона в Гагаринском районе Севастополя взрывное устройство и компоненты к нему. Далее фигурант должен был перепрятать их в другом тайнике, после чего передать координаты сотруднику иноспецслужбы", - добавили в ФСБ.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом Управления в отношении агента было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ.
"С учетом мнения государственного обвинителя, Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленом обвинении и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.
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