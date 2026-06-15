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Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
17 лет "строгача" получил симферополец за госизмену. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю, а также прокуратура города-героя. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T15:59
2026-06-15T15:59
2026-06-15T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 17 лет "строгача" получил симферополец за госизмену. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю, а также прокуратура города-героя."Вынесен приговор в отношении гражданина РФ, задержанного сотрудниками УФСБ России по РК и городу Севастополю за совершение госизмены и незаконный оборот взрывчатых веществ", - говорится в сообщении ФСБ.По данным ведомства, житель Симферополя, 1975 года рождения, посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины. "В январе 2025 года куратор дал агенту задание - извлечь из схрона в Гагаринском районе Севастополя взрывное устройство и компоненты к нему. Далее фигурант должен был перепрятать их в другом тайнике, после чего передать координаты сотруднику иноспецслужбы", - добавили в ФСБ.Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом Управления в отношении агента было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. "С учетом мнения государственного обвинителя, Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленом обвинении и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, госизмена, происшествия, суд, приговор, новости
Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 17 лет "строгача" получил симферополец за госизмену. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю, а также прокуратура города-героя.
"Вынесен приговор в отношении гражданина РФ, задержанного сотрудниками УФСБ России по РК и городу Севастополю за совершение госизмены и незаконный оборот взрывчатых веществ", - говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, житель Симферополя, 1975 года рождения, посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины.
"В январе 2025 года куратор дал агенту задание - извлечь из схрона в Гагаринском районе Севастополя взрывное устройство и компоненты к нему. Далее фигурант должен был перепрятать их в другом тайнике, после чего передать координаты сотруднику иноспецслужбы", - добавили в ФСБ.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. Следственным отделом Управления в отношении агента было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ.
"С учетом мнения государственного обвинителя, Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленом обвинении и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.
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