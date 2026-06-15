Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260615/zemletryasenie-magnitudoy-63-zafiksirovano-na-filippinakh-1156860815.html
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T12:40
2026-06-15T12:40
филиппины
землетрясение
в мире
новости
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97c45882b13331bae7d7bd727dd65b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 09.18 по времени UTC (12.18 мск) в 107 километрах от филиппинского города Мати с населением приблизительно 105 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 86 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
филиппины
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_709122829a8a7fad459ac01d8cd5c02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
филиппины, землетрясение, в мире, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах

12:40 15.06.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 09.18 по времени UTC (12.18 мск) в 107 километрах от филиппинского города Мати с населением приблизительно 105 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 86 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФилиппиныЗемлетрясениеВ миреНовостиСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
14:24Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек
14:11Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
14:01Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня
13:41Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
13:32Силачи установили мировой рекорд в Севастополе
13:03Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем
12:53Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
12:49Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
12:40Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах
12:17В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
11:58Движение через АПП "Джанкой" возобновлено
11:49132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери
11:19Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня"
11:05Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot
11:01Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе
10:46Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий
10:33В Севастополе стартовал купальный сезон - какая температура воды в Черном море
10:24Что происходит с топливом в Феодосии
10:20Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
Лента новостейМолния