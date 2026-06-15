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Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T12:40

2026-06-15T12:40

2026-06-15T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов острова Минданао на Филиппинах, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 09.18 по времени UTC (12.18 мск) в 107 километрах от филиппинского города Мати с населением приблизительно 105 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 86 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филиппины, землетрясение, в мире, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр