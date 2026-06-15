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Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка
Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в крымском городе Саки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T19:55
2026-06-15T19:56
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
сакский район
саки
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в крымском городе Саки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла около 14:30 на улице Советской. Ребенок выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса Ford Focus по управлением 47-летнего водителя.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мальчик находился в сопровождении 8-летней сестры. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, ход которой взят на контроль надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушекТрое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на КубаниРебенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
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дтп, дтп в крыму и севастополе, сакский район, саки, происшествия, мвд по республике крым
Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка

МВД: трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в Саках

19:55 15.06.2026 (обновлено: 19:56 15.06.2026)
 
© МВД по Республике КрымВ Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка
В Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в крымском городе Саки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.
По данным правоохранителей, авария произошла около 14:30 на улице Советской. Ребенок выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса Ford Focus по управлением 47-летнего водителя.
"В результате аварии ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мальчик находился в сопровождении 8-летней сестры. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, ход которой взят на контроль надзорного ведомства.
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