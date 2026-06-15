https://crimea.ria.ru/20260615/vyskochil-na-dorogu-v-sakakh-inomarka-sbila-trekhletnego-rebenka-1156878362.html
Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка
Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в крымском городе Саки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T19:55
2026-06-15T19:55
2026-06-15T19:56
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
сакский район
саки
происшествия
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0f/1156878250_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e04446b0a4f8c6d78b7c12cc46e04b25.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в крымском городе Саки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла около 14:30 на улице Советской. Ребенок выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса Ford Focus по управлением 47-летнего водителя.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мальчик находился в сопровождении 8-летней сестры. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, ход которой взят на контроль надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушекТрое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на КубаниРебенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
сакский район
саки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0f/1156878250_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8bd4db0e50cc1cb6ec70ed33ee4e8ac2.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, сакский район, саки, происшествия, мвд по республике крым
Выскочил на дорогу: в Саках иномарка сбила трехлетнего ребенка
МВД: трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в Саках
19:55 15.06.2026 (обновлено: 19:56 15.06.2026)