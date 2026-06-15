https://crimea.ria.ru/20260615/vsu-atakuet-krym-dronami---situatsiya-na-krymskom-mostu-vo-vremya-raboty-pvo-1156880618.html

Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО

Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО

Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 23 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T23:01

2026-06-15T23:01

2026-06-15T23:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 23 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 22.12, сообщалось, что над Республикой Крым начали работу силы противовоздушной обороны.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260615/nad-krymom-rabotaet-pvo-1156849428.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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