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Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО
Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 23 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T23:01
2026-06-15T23:30
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 23 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 22.12, сообщалось, что над Республикой Крым начали работу силы противовоздушной обороны.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260615/nad-krymom-rabotaet-pvo-1156849428.html
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, крым, очереди на крымском мосту, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО

Крымский мост сейчас - ситуация на 23 часа 15 июня

23:01 15.06.2026 (обновлено: 23:30 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста к 23 часам понедельника свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 23 часа 15 июня.

Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 22.12, сообщалось, что над Республикой Крым начали работу силы противовоздушной обороны.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
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