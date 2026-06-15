Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем
Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Иркутской области при учебном полете – Минобороны
16:34 15.06.2026 (обновлено: 16:38 15.06.2026)
© t.me/kobzeviiДальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ
© t.me/kobzevii
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.
"Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет", – сказано в сообщении.
Уточняется, что разрушений на земле также нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте сейчас работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России, отметили в оборонном ведомстве России.
"Военный самолет ТУ-22М3 при заходе на посадку упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка. По предварительной информации экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр", - сообщил в МАКСе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По его информации, к месту происшествия выехали оперативные службы.
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