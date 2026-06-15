Рейтинг@Mail.ru
Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260615/voennyy-samolet-upal-v-irkutskoy-oblasti--chto-s-ekipazhem-1156868113.html
Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем
Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T16:34
2026-06-15T16:38
самолет
крушение самолета
министерство обороны рф
стратегический ракетоносец ту-22м3
воздушно-космические силы (вкс)
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145404473_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b974cc45ad5b6ef3ebf3f3d977eb690a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.Уточняется, что разрушений на земле также нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте сейчас работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России, отметили в оборонном ведомстве России.По его информации, к месту происшествия выехали оперативные службы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упал самолет в Крыму – что известно о крушении Ан-26 к этому часуВ Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирамиНад Крымом потеряна связь с самолетом Минобороны РФ – судьба экипажа неизвестна
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145404473_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ac5608c1ccbeca35d3f6306dc6650c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самолет, крушение самолета, министерство обороны рф, стратегический ракетоносец ту-22м3, воздушно-космические силы (вкс), россия
Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем

Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Иркутской области при учебном полете – Минобороны

16:34 15.06.2026 (обновлено: 16:38 15.06.2026)
 
© t.me/kobzeviiДальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ
© t.me/kobzevii
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.
"Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет", – сказано в сообщении.
Уточняется, что разрушений на земле также нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте сейчас работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России, отметили в оборонном ведомстве России.
"Военный самолет ТУ-22М3 при заходе на посадку упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка. По предварительной информации экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр", - сообщил в МАКСе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По его информации, к месту происшествия выехали оперативные службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Упал самолет в Крыму – что известно о крушении Ан-26 к этому часу
В Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирами
Над Крымом потеряна связь с самолетом Минобороны РФ – судьба экипажа неизвестна
 
СамолетКрушение самолетаМинистерство обороны РФСтратегический ракетоносец Ту-22М3Воздушно-космические силы (ВКС)Россия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"
16:57В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров
16:34Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем
16:15Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
15:59Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
15:22РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь
15:13ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
14:58Киев несет колоссальные потери - данные за сутки
14:50Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото
14:32Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
14:24Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек
14:11Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
14:01Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня
13:41Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
13:32Силачи установили мировой рекорд в Севастополе
13:03Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем
12:53Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
12:49Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
12:40Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах
12:17В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
Лента новостейМолния