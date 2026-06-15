https://crimea.ria.ru/20260615/voennyy-samolet-upal-v-irkutskoy-oblasti--chto-s-ekipazhem-1156868113.html

Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем

Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T16:34

2026-06-15T16:34

2026-06-15T16:38

самолет

крушение самолета

министерство обороны рф

стратегический ракетоносец ту-22м3

воздушно-космические силы (вкс)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.Уточняется, что разрушений на земле также нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте сейчас работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России, отметили в оборонном ведомстве России.По его информации, к месту происшествия выехали оперативные службы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упал самолет в Крыму – что известно о крушении Ан-26 к этому часуВ Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирамиНад Крымом потеряна связь с самолетом Минобороны РФ – судьба экипажа неизвестна

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолет, крушение самолета, министерство обороны рф, стратегический ракетоносец ту-22м3, воздушно-космические силы (вкс), россия