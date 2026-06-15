https://crimea.ria.ru/20260615/v-zone-riska-kakikh-detey-i-podrostkov-chasche-vovlekayut-v-prestupleniya-vsu-1156788977.html

В зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ

В зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ

Профилактика безнадзорности среди детей и подростков может уменьшить количество их вовлечений в преступные действия, к которым их через интернет склоняют... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T07:07

2026-06-15T07:07

2026-06-15T07:07

дети

интернет

мессенджеры

соцсети

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кибербезопасность

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Профилактика безнадзорности среди детей и подростков может уменьшить количество их вовлечений в преступные действия, к которым их через интернет склоняют пособники ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "ДОМ МОЛОДЕЖИ" Мурат Сейтхалилов.Специалист отметил, что, к сожалению, в данное время мало уделяется внимания именно ранней профилактике подобных случаев – родители мало информированы об опасностях, которые подстерегают их детей в интернете и не следят за их деятельностью в сети. Чаще всего жертвами вражеского воздействия становятся дети-отшельники, обиженные сверстниками и не имеющие полноценного контакта с родителями.Также "крючками" по вовлечению в преступное взаимодействие с врагом могут стать увлечения ребенка, участие в неформальных молодежных объединениях. Но самой распространенной причиной, побуждающей на общение подростка с преступниками, по мнению спикера, является желание быстрого заработка или вознаграждения.Чаще всего вражеские кураторы, по словам гостя студии, заставляют детей снимать ролики на фоне военных или важных гражданских объектов, совершать поджоги, переводить большие суммы денег на зарубежные счета.Новым "заданием", рассказал специалист, в данное время стало безобидное, на первый взгляд, рисование детьми граффити в виде рунических символов в определенных местах. Способность подростка сделать это является для преступников своеобразной проверкой.Мурат Сейтхалилов подчеркнул, что для недопущения и профилактики подобных случаев необходимо больше информировать детей и родителей о существующих и появляющихся угрозах в сети интернет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мошенники уходят в детские игры – какие риски есть в КрымуИнтерес ребенка к банковским картам является тревожным сигналом – МВДЗаработать на желании заработать: жертвами становятся несовершеннолетние

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, интернет, мессенджеры, соцсети, безопасность, кибербезопасность, киберпреступность