https://crimea.ria.ru/20260615/v-ssha-upal-strategicheskiy-bombardirovschik-b-52-1156880453.html
В США упал стратегический бомбардировщик B-52
В США упал стратегический бомбардировщик B-52 - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В США упал стратегический бомбардировщик B-52
Стратегический бомбардировщик США B-52 потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об это сообщает база на своей странице в соцсети... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T22:36
2026-06-15T22:36
2026-06-15T22:36
сша
самолет
происшествия
ввс сша
авиакатастрофа
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137643458_0:553:2153:1764_1920x0_80_0_0_b89a7c8da081e6801f4d7636e7ac855d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Стратегический бомбардировщик США B-52 потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об это сообщает база на своей странице в соцсети X.Информации о пострадавших к этому времени нет.Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ ранее в понедельник потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человекУпал самолет в Крыму – что известно о крушении Ан-26 к этому часуВ Подмосковье упал самолет – есть погибшие
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137643458_0:443:2140:2048_1920x0_80_0_0_ee63e1dbcaa9a1223f5e3d00929f346e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, самолет, происшествия, ввс сша, авиакатастрофа, новости, в мире
В США упал стратегический бомбардировщик B-52
В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52 – авиабаза Эдвардс