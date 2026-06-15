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В США упал стратегический бомбардировщик B-52 - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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В США упал стратегический бомбардировщик B-52
В США упал стратегический бомбардировщик B-52 - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В США упал стратегический бомбардировщик B-52
Стратегический бомбардировщик США B-52 потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об это сообщает база на своей странице в соцсети... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T22:36
2026-06-15T22:36
сша
самолет
происшествия
ввс сша
авиакатастрофа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Стратегический бомбардировщик США B-52 потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об это сообщает база на своей странице в соцсети X.Информации о пострадавших к этому времени нет.Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ ранее в понедельник потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человекУпал самолет в Крыму – что известно о крушении Ан-26 к этому часуВ Подмосковье упал самолет – есть погибшие
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РИА Новости Крым
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96
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сша, самолет, происшествия, ввс сша, авиакатастрофа, новости, в мире
В США упал стратегический бомбардировщик B-52

В США потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52 – авиабаза Эдвардс

22:36 15.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Поляков / Перейти в фотобанкСтратегический американский бомбардировщик B-52
Стратегический американский бомбардировщик B-52 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Александр Поляков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Стратегический бомбардировщик США B-52 потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об это сообщает база на своей странице в соцсети X.
"B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11.20 (21.20 мск – ред.) Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место", – цитирует сообщение РИА Новости.
Информации о пострадавших к этому времени нет.
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ ранее в понедельник потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.
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