https://crimea.ria.ru/20260615/v-sevastopole-strelyayut--chto-izvestno-1156877465.html

В Севастополе стреляют – что известно

В Севастополе стреляют – что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В Севастополе стреляют – что известно

В Севастополе в понедельник вечером вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T19:36

2026-06-15T19:36

2026-06-15T19:36

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями военных.В рамках учений, по словам Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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