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В Севастополе стреляют – что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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В Севастополе стреляют – что известно
В Севастополе стреляют – что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Севастополе стреляют – что известно
В Севастополе в понедельник вечером вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T19:36
2026-06-15T19:36
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учения
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями военных.В рамках учений, по словам Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, учения, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе стреляют – что известно

В Севастополе в понедельник вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба

19:36 15.06.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Канал Владимира Константинова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями военных.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
В рамках учений, по словам Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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