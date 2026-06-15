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В Севастополе стреляют – что известно
В Севастополе стреляют – что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Севастополе стреляют – что известно
В Севастополе в понедельник вечером вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T19:36
2026-06-15T19:36
2026-06-15T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это связано с учениями военных.В рамках учений, по словам Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Севастополе стреляют – что известно
В Севастополе в понедельник вдоль всего побережья слышны взрывы и стрельба