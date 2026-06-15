https://crimea.ria.ru/20260615/v-sevastopole-startoval-kupalnyy-sezon---kakaya-temperatura-vody-v-chernom-more-1156857400.html

В Севастополе стартовал купальный сезон - какая температура воды в Черном море

В Севастополе стартовал купальный сезон - какая температура воды в Черном море - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В Севастополе стартовал купальный сезон - какая температура воды в Черном море

В понедельник, 15 июня, в Севастополе стартовал купальный сезон. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T10:33

2026-06-15T10:33

2026-06-15T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В понедельник, 15 июня, в Севастополе стартовал купальный сезон. В городе для отдыха подготовлены 24 пляжа.По информации департамента городского хозяйства Севастополя, все пляжные зоны оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения. Из перечня пляжей в этом сезоне, по информации ведомства, исключили два — "Вязовая Роща" и "пансионат Изумруд".К купальному сезону операторы благоустроили территории: подсыпали гальку, восстановили твердое покрытие, отремонтировали и покрасили кабины для переодевания, навесы и другие элементы. Водолазы обследовали дно, в лабораториях изучили пробы морской воды и грунта. Особое внимание при подготовке уделялось оснащению пляжей оборудованием для маломобильных групп населения. На пляжах ежедневно с 08:00 до 20:00 будут работать матросы-спасатели.Также отмечалось, что с целью обеспечения безопасности на пляжах Севастополя и в рамках подготовки к пляжному сезону проводился ежедневный мониторинг на предмет выброса нефтепродуктов и принятие мер по их сбору.Вместе с тем, губернатор Региона Михаил Развожаев ранее сообщал, что на лето будет увеличено количество рейсов на маршруте № 42 "площадь Захарова — Андреевка". Маршрут № 75 "Казачья бухта — пляж Омега" продлят до парковки в районе парка Победы. Также до пляжей "Учкуевка" и "Нахимовец" запустят сезонные маршруты №50 "площадь Захарова — Учкуевка" и №50А "площадь Захарова — пляж "Нахимовец" — Учкуевка-2".По данным Крымского гидрометцентра, море у берегов Севастополя в понедельник прогрелось до 20 °C. К концу месяца морская вода может прогреться до 22 °C – 23 °C. В июле-августе, когда стоит довольно жаркая погода, температура воды составляет около 25 °C - 26 °C.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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