https://crimea.ria.ru/20260615/v-sevastopole-shestero-vypusknikov-sdali-ege-na-100-ballov-1156879851.html
В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T22:05
2026-06-15T22:05
2026-06-15T22:05
егэ
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404961_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_15d6ee7409761e99b8bc1c8722074bd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, трое из четырех 100-балльников по химии – учащиеся гимназии №1 имени А.С. Пушкина Лада Мусиенко, Максим Белоглазов и Андрей Костенко. Также 100 баллов по этому предмету взяла ученица школы №30 имени Героя Советского Союза Г.А.Рубцова Дарья Шпарковская. Все ребята мечтают связать свою жизнь с медициной и кроме хорошей учебы занимаются спортом или творчеством.100 баллов на ЕГЭ по истории получила София Миронова из школы Экотех+. Девушка мечтает связать свою жизнь с юриспруденцией. Наивысший из возможных балл ЕГЭ по литературе у Кристины Соколовой из школы № 50 имени генерала Е.И. Жидилова. Кристина мечтает поступить в университет на факультет журналистики, а во внеурочное время занимается волонтерской деятельностью.Севастополь вошел в число регионов России, признанных образцовыми по качеству организации и проведения ЕГЭ, сообщал Развожаев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языкуНужно ли отменять ЕГЭ – мнение МедведеваВ Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404961_0:14:1280:974_1920x0_80_0_0_15293c9b7df6c4406b701500f186bec2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егэ, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Севастополе шестеро выпускников показали максимальный результат на сдаче ЕГЭ – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Результаты первых ЕГЭ по химии, литературе и истории в Севастополе: шесть выпускников получили максимальные 100 баллов", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, трое из четырех 100-балльников по химии – учащиеся гимназии №1 имени А.С. Пушкина Лада Мусиенко, Максим Белоглазов и Андрей Костенко. Также 100 баллов по этому предмету взяла ученица школы №30 имени Героя Советского Союза Г.А.Рубцова Дарья Шпарковская. Все ребята мечтают связать свою жизнь с медициной и кроме хорошей учебы занимаются спортом или творчеством.
100 баллов на ЕГЭ по истории получила София Миронова из школы Экотех+. Девушка мечтает связать свою жизнь с юриспруденцией. Наивысший из возможных балл ЕГЭ по литературе у Кристины Соколовой из школы № 50 имени генерала Е.И. Жидилова. Кристина мечтает поступить в университет на факультет журналистики, а во внеурочное время занимается волонтерской деятельностью.
Севастополь вошел в число регионов России, признанных образцовыми
по качеству организации и проведения ЕГЭ, сообщал Развожаев ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: