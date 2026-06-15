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В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T22:05
2026-06-15T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, трое из четырех 100-балльников по химии – учащиеся гимназии №1 имени А.С. Пушкина Лада Мусиенко, Максим Белоглазов и Андрей Костенко. Также 100 баллов по этому предмету взяла ученица школы №30 имени Героя Советского Союза Г.А.Рубцова Дарья Шпарковская. Все ребята мечтают связать свою жизнь с медициной и кроме хорошей учебы занимаются спортом или творчеством.100 баллов на ЕГЭ по истории получила София Миронова из школы Экотех+. Девушка мечтает связать свою жизнь с юриспруденцией. Наивысший из возможных балл ЕГЭ по литературе у Кристины Соколовой из школы № 50 имени генерала Е.И. Жидилова. Кристина мечтает поступить в университет на факультет журналистики, а во внеурочное время занимается волонтерской деятельностью.Севастополь вошел в число регионов России, признанных образцовыми по качеству организации и проведения ЕГЭ, сообщал Развожаев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языкуНужно ли отменять ЕГЭ – мнение МедведеваВ Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ
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егэ, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Севастополе шестеро выпускников показали максимальный результат на сдаче ЕГЭ – Развожаев

22:05 15.06.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСдача ЕГЭ в Севастополе
Сдача ЕГЭ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Результаты первых ЕГЭ по химии, литературе и истории в Севастополе: шесть выпускников получили максимальные 100 баллов", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, трое из четырех 100-балльников по химии – учащиеся гимназии №1 имени А.С. Пушкина Лада Мусиенко, Максим Белоглазов и Андрей Костенко. Также 100 баллов по этому предмету взяла ученица школы №30 имени Героя Советского Союза Г.А.Рубцова Дарья Шпарковская. Все ребята мечтают связать свою жизнь с медициной и кроме хорошей учебы занимаются спортом или творчеством.
100 баллов на ЕГЭ по истории получила София Миронова из школы Экотех+. Девушка мечтает связать свою жизнь с юриспруденцией. Наивысший из возможных балл ЕГЭ по литературе у Кристины Соколовой из школы № 50 имени генерала Е.И. Жидилова. Кристина мечтает поступить в университет на факультет журналистики, а во внеурочное время занимается волонтерской деятельностью.
Севастополь вошел в число регионов России, признанных образцовыми по качеству организации и проведения ЕГЭ, сообщал Развожаев ранее.
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ЕГЭСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОбразование в Крыму и СевастополеКрымНовости Крыма
 
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