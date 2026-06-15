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В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T22:05

2026-06-15T22:05

2026-06-15T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Шестеро выпускников севастопольских школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии, литературе и истории. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, трое из четырех 100-балльников по химии – учащиеся гимназии №1 имени А.С. Пушкина Лада Мусиенко, Максим Белоглазов и Андрей Костенко. Также 100 баллов по этому предмету взяла ученица школы №30 имени Героя Советского Союза Г.А.Рубцова Дарья Шпарковская. Все ребята мечтают связать свою жизнь с медициной и кроме хорошей учебы занимаются спортом или творчеством.100 баллов на ЕГЭ по истории получила София Миронова из школы Экотех+. Девушка мечтает связать свою жизнь с юриспруденцией. Наивысший из возможных балл ЕГЭ по литературе у Кристины Соколовой из школы № 50 имени генерала Е.И. Жидилова. Кристина мечтает поступить в университет на факультет журналистики, а во внеурочное время занимается волонтерской деятельностью.Севастополь вошел в число регионов России, признанных образцовыми по качеству организации и проведения ЕГЭ, сообщал Развожаев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языкуНужно ли отменять ЕГЭ – мнение МедведеваВ Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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