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В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту
В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту
Руководитель колледжа в Севастополе ответит за нарушения требований пожарной безопасности в образовательном учреждении. Об этом информирует пресс-служба Южной... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T21:03
2026-06-15T21:03
южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Руководитель колледжа в Севастополе ответит за нарушения требований пожарной безопасности в образовательном учреждении. Об этом информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Руководителю колледжа внесено представление, возбуждено административное дело о нарушение требований пожарной безопасности. Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовность №1: школы Крыма проверили на пожарную безопасностьВ школах Крыма завершают установку систем безопасностиВ Крыму проверят безопасность школ и детских садов
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РИА Новости Крым
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южная транспортная прокуратура, севастополь, новости крыма, крым, новости севастополя
В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту

Прокуратура: в одном из колледжей Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности

21:03 15.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБытовой огнетушитель
Бытовой огнетушитель - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Руководитель колледжа в Севастополе ответит за нарушения требований пожарной безопасности в образовательном учреждении. Об этом информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"Руководством колледжа не обеспечено категорирование складских и производственных помещений, не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты", – выяснили сотрудниками транспортной прокуратуры в ходе проверки.
Руководителю колледжа внесено представление, возбуждено административное дело о нарушение требований пожарной безопасности. Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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