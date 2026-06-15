https://crimea.ria.ru/20260615/v-sevastopole-glava-kolledzha-otvetit-za-plokhuyu-pozharnuyu-zaschitu-1156873849.html
В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту
В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту
Руководитель колледжа в Севастополе ответит за нарушения требований пожарной безопасности в образовательном учреждении. Об этом информирует пресс-служба Южной... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T21:03
2026-06-15T21:03
2026-06-15T21:03
южная транспортная прокуратура
севастополь
новости крыма
крым
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118809482_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_27b92db8c81cdbbe0cc141d5441ca0c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Руководитель колледжа в Севастополе ответит за нарушения требований пожарной безопасности в образовательном учреждении. Об этом информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Руководителю колледжа внесено представление, возбуждено административное дело о нарушение требований пожарной безопасности. Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовность №1: школы Крыма проверили на пожарную безопасностьВ школах Крыма завершают установку систем безопасностиВ Крыму проверят безопасность школ и детских садов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118809482_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4eb31daae9e0e2c84b5d1653b07ba226.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная транспортная прокуратура, севастополь, новости крыма, крым, новости севастополя
В Севастополе глава колледжа ответит за плохую пожарную защиту
Прокуратура: в одном из колледжей Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности