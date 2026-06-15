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В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
В понедельник, 15 июня, в Севастополе в пяти пунктах на базе школ проходит ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T12:17
2026-06-15T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В понедельник, 15 июня, в Севастополе в пяти пунктах на базе школ проходит ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщили в правительстве города.Результаты по географии и биологии объявят не позднее 1 июля, по иностранным языкам - до 3 июля включительно."Уже на этапе сдачи экзаменов ребята тщательно планируют будущее. Например, выпускник билингвальной гимназии № 2 Владимир Иващенко сдает английский, потому что мечтает стать дипломатом и равняется на Сергея Лаврова", - отметили в правительстве Севастополя.Ранее сообщалось, что в Крыму будут работать 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли отменять ЕГЭ – мнение Медведева"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в КрымуКак будут ставить оценки за поведение в школах
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РИА Новости Крым
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севастополь, егэ, экзамены, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, общество
В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку

В Севастополе выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

12:17 15.06.2026
 
© Правительство СевастополяЕГЭ в Севастополе
ЕГЭ в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В понедельник, 15 июня, в Севастополе в пяти пунктах на базе школ проходит ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщили в правительстве города.
"Биологию выбрали 249 человек, географию - 26. Иностранные языки сдают 166 ребят: 160 - английский, четверо - китайский, еще двое - немецкий", - рассказали в правительстве.
Результаты по географии и биологии объявят не позднее 1 июля, по иностранным языкам - до 3 июля включительно.
"Уже на этапе сдачи экзаменов ребята тщательно планируют будущее. Например, выпускник билингвальной гимназии № 2 Владимир Иващенко сдает английский, потому что мечтает стать дипломатом и равняется на Сергея Лаврова", - отметили в правительстве Севастополя.
Ранее сообщалось, что в Крыму будут работать 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена.
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