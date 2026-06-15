https://crimea.ria.ru/20260615/v-sevastopole-chetyre-cheloveka-sdayut-ege-po-kitayskomu-yazyku-1156860416.html
В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
В понедельник, 15 июня, в Севастополе в пяти пунктах на базе школ проходит ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T12:17
2026-06-15T12:17
2026-06-15T12:17
севастополь
егэ
экзамены
новости севастополя
образование в крыму и севастополе
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0f/1156859886_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_611cee70e19c4896a36f8979efbf3729.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В понедельник, 15 июня, в Севастополе в пяти пунктах на базе школ проходит ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщили в правительстве города.Результаты по географии и биологии объявят не позднее 1 июля, по иностранным языкам - до 3 июля включительно."Уже на этапе сдачи экзаменов ребята тщательно планируют будущее. Например, выпускник билингвальной гимназии № 2 Владимир Иващенко сдает английский, потому что мечтает стать дипломатом и равняется на Сергея Лаврова", - отметили в правительстве Севастополя.Ранее сообщалось, что в Крыму будут работать 53 пункта сдачи Единого государственного экзамена и 117 пунктов сдачи основного госэкзамена. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли отменять ЕГЭ – мнение Медведева"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в КрымуКак будут ставить оценки за поведение в школах
https://crimea.ria.ru/20260430/kasatsya-nelzya-rosobrnadzor-zapretil-dosmatrivat-shkolnikov-na-ege-1155639439.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0f/1156859886_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_988b0d23926cd21ad5d02d1711f655d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, егэ, экзамены, новости севастополя, образование в крыму и севастополе, общество
В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
В Севастополе выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам