https://crimea.ria.ru/20260615/v-muzee-pobedy-otkroetsya-fotovystavka-k-85-letiyu-sovinformbyuro-1156853139.html

В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро

В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро

Фотовыставка "На передовой", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T09:00

2026-06-15T09:00

2026-06-15T09:00

москва

совинформбюро

международная медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий киселев

история

великая отечественная война

выставка

новости

память

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146277343_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_9a46f8f84aa7920091022f93675e5554.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Фотовыставка "На передовой", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня.Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочена к 85-летию Советского информбюро, родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что этот генетический корень вшит в само существование медиагруппы "Россия сегодня" - продолжателя традиций, заложенных 85 лет назад Совинформбюро.Фотовыставка рассказывает не только о героических военкорах Великой Отечественной войны, но и о наших современниках, журналистах, погибших при исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции, и тех, кто сегодня продолжает работать "за ленточкой".Посетители выставки смогут увидеть уникальные портреты военкоров Великой Отечественной войны - Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова – и современности: Ростислава Журавлева, Ивана Зуева и Андрея Стенина, а также других журналистов, которые продолжают работать на передовой.28 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха". В экспозиции были представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги. Совинформбюро информировало и общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и в советском тылу. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, совинформбюро, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, история, великая отечественная война, выставка, новости, память