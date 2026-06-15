https://crimea.ria.ru/20260615/v-muzee-pobedy-otkroetsya-fotovystavka-k-85-letiyu-sovinformbyuro-1156853139.html
В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
Фотовыставка "На передовой", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:00
2026-06-15T09:00
2026-06-15T09:00
москва
совинформбюро
международная медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий киселев
история
великая отечественная война
выставка
новости
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Фотовыставка "На передовой", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня.Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочена к 85-летию Советского информбюро, родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что этот генетический корень вшит в само существование медиагруппы "Россия сегодня" - продолжателя традиций, заложенных 85 лет назад Совинформбюро.Фотовыставка рассказывает не только о героических военкорах Великой Отечественной войны, но и о наших современниках, журналистах, погибших при исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции, и тех, кто сегодня продолжает работать "за ленточкой".Посетители выставки смогут увидеть уникальные портреты военкоров Великой Отечественной войны - Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова – и современности: Ростислава Журавлева, Ивана Зуева и Андрея Стенина, а также других журналистов, которые продолжают работать на передовой.28 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха". В экспозиции были представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги. Совинформбюро информировало и общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и в советском тылу. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, совинформбюро, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, история, великая отечественная война, выставка, новости, память
В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
В Москве в музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Фотовыставка "На передовой", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны и современности, откроется в Музее Победы на Поклонной горе в Москве 25 июня.
Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы и приурочена к 85-летию Советского информбюро, родоначальника международной медиагруппы "Россия сегодня".
"85 лет назад на третий день жесточайшей войны создается легендарное Совинформбюро, и слово, как и винтовка, стало нашим оружием. В те годы штатные и внештатные авторы, корреспонденты и фотографы Совинформбюро заложили основы современной военной журналистики. Они продолжили великие традиции русской истории, когда лучшие и самые талантливые люди эпохи, как в свое время Лев Толстой или Василий Верещагин, были там, где решалось будущее страны", - сказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он отметил, что этот генетический корень вшит в само существование медиагруппы "Россия сегодня" - продолжателя традиций, заложенных 85 лет назад Совинформбюро.
Фотовыставка рассказывает не только о героических военкорах Великой Отечественной войны, но и о наших современниках, журналистах, погибших при исполнении профессионального долга в ходе специальной военной операции, и тех, кто сегодня продолжает работать "за ленточкой".
Посетители выставки смогут увидеть уникальные портреты военкоров Великой Отечественной войны - Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова – и современности: Ростислава Журавлева, Ивана Зуева и Андрея Стенина, а также других журналистов, которые продолжают работать на передовой.
"Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня военкоры, продолжая традиции военной журналистики, доносят нам живую правду из эпицентра сражений. Правду, которую невозможно ни замолчать, ни подменить подделками и фейками", - отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
28 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка
"85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха". В экспозиции были представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги. Совинформбюро информировало и общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и в советском тылу. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
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