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В Крыму продлили режим высокой пожарной опасности - чего нельзя делать
В Крыму продлили режим высокой пожарной опасности - чего нельзя делать - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Крыму продлили режим высокой пожарной опасности - чего нельзя делать
На западе и юге Крыма объявлена высокая пожарная опасность в период с 16 по 19 июня. Об этом в понедельник сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T20:03
2026-06-15T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На западе и юге Крыма объявлена высокая пожарная опасность в период с 16 по 19 июня. Об этом в понедельник сообщили в республиканском главке МЧС России.В этот период запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, указано в сообщении.Ранее на западе Крыма высокую пожарную опасность объявляли с 13 по 15 июня. С 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за годЛесохранитель и термоточки: как еще будут отслеживать ситуацию в пожароопасный сезон - МЧС
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В Крыму продлили режим высокой пожарной опасности - чего нельзя делать
В Крыму режим пожарной опасности продлен до 19 июня – МЧС
20:03 15.06.2026 (обновлено: 20:14 15.06.2026)