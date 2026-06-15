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В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров
В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров
В Симферопольском районе правоохранители проверяют информацию о нанесении травм лебеденку у залива реки Булганак. Как информирует пресс-служба МВД по Крыму,... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T16:57
2026-06-15T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе правоохранители проверяют информацию о нанесении травм лебеденку у залива реки Булганак. Как информирует пресс-служба МВД по Крыму, виновных ищут.К этому времени заявлений по данному факту в полицию не поступало, уточняют в МВД. Тем не менее, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности его участников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин-живодер получил условный срок за убийство собакиВ Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозахПтичку жалко: что происходит с пернатыми в руках живодеров
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новости, симферопольский район, полиция, новости крыма, происшествия, крым, мвд по республике крым
В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров

Полиция проверяет информацию о нанесении травм лебеденку в Симферопольском районе

16:57 15.06.2026 (обновлено: 16:59 15.06.2026)
 
© МВД по РКПолиция Симферопольского района проводит проверку по факту выявленной публикации в сети Интернет
Полиция Симферопольского района проводит проверку по факту выявленной публикации в сети Интернет
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе правоохранители проверяют информацию о нанесении травм лебеденку у залива реки Булганак. Как информирует пресс-служба МВД по Крыму, виновных ищут.

"Очевидцы сообщают о том, что у залива реки Булганак в Симферопольского районе обнаружили лебеденка с переломами шейного отдела и травмами головы. Из публикации следует, что указанные травмы птице нанесли дети", – информирует пресс-служа со ссылкой на публикацию, выявленную полицейскими в медиа-пространстве.

К этому времени заявлений по данному факту в полицию не поступало, уточняют в МВД. Тем не менее, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности его участников.
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