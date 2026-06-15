https://crimea.ria.ru/20260615/v-krymu-nachalas-uborochnaya-kampaniya-rannikh-zernovykh-1156856359.html

В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых

В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых

На территории Крыма началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Вопрос обеспечения топливом сельхозтехники крымских аграриев находится на контроле... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T09:43

2026-06-15T09:43

2026-06-15T09:43

крым

новости крыма

ход уборочной кампании в крыму

сергей аксенов

урожай зерновых культур

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На территории Крыма началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Вопрос обеспечения топливом сельхозтехники крымских аграриев находится на контроле Совмина РК. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Уточняется, что к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района.Всего в Крыму для проведения работ будет задействован 1 481 зерноуборочный комбайн.По его информации, внутренняя потребность республики в зерне составляет 1,1 млн тонн. С учетом переходящих остатков и производства зерна в 2026 году профицит превысит 400 тысяч тонн.Ранее сообщалось, что в 2026 году Россия планирует продать за рубеж около 60 млн тонн зерна. Это на четверть превышает уровень прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – АксеновИнвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексыКрым полностью обеспечивает себя овощами в межсезонье – Минпромторг

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ход уборочной кампании в крыму, сергей аксенов, урожай зерновых культур, сельское хозяйство