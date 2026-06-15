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В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых
В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых
На территории Крыма началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Вопрос обеспечения топливом сельхозтехники крымских аграриев находится на контроле... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:43
2026-06-15T09:43
крым
новости крыма
ход уборочной кампании в крыму
сергей аксенов
урожай зерновых культур
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На территории Крыма началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Вопрос обеспечения топливом сельхозтехники крымских аграриев находится на контроле Совмина РК. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Уточняется, что к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района.Всего в Крыму для проведения работ будет задействован 1 481 зерноуборочный комбайн.По его информации, внутренняя потребность республики в зерне составляет 1,1 млн тонн. С учетом переходящих остатков и производства зерна в 2026 году профицит превысит 400 тысяч тонн.Ранее сообщалось, что в 2026 году Россия планирует продать за рубеж около 60 млн тонн зерна. Это на четверть превышает уровень прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – АксеновИнвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексыКрым полностью обеспечивает себя овощами в межсезонье – Минпромторг
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ход уборочной кампании в крыму, сергей аксенов, урожай зерновых культур, сельское хозяйство
В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых

В Крыму панируют убрать более 577 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур

09:43 15.06.2026
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых. Архивное фото
Уборка зерновых. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На территории Крыма началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Вопрос обеспечения топливом сельхозтехники крымских аграриев находится на контроле Совмина РК. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Хозяйствам всех форм собственности всего предстоит убрать более 577 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур. Наибольшие площади сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах – 81,6 тыс. га, 66,3 тыс. га и 59,6 тыс. га соответственно", - отметил глава республики.
Уточняется, что к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района.
Всего в Крыму для проведения работ будет задействован 1 481 зерноуборочный комбайн.
"Этой и другой техники, по оценке специалистов, достаточно для выполнения всего объема запланированных работ. Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом находится на постоянном контроле Совета министров Республики Крым", - рассказал Аксенов.
По его информации, внутренняя потребность республики в зерне составляет 1,1 млн тонн. С учетом переходящих остатков и производства зерна в 2026 году профицит превысит 400 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что в 2026 году Россия планирует продать за рубеж около 60 млн тонн зерна. Это на четверть превышает уровень прошлого года.
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КрымНовости КрымаХод уборочной кампании в КрымуСергей АксеновУрожай зерновых культурСельское хозяйство
 
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