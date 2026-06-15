https://crimea.ria.ru/20260615/v-krymu-muzhchina-zalez-na-oporu-lep-i-poluchil-tyazhelye-elektrotravmy-1156876726.html

В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы

В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы

Житель Сакского района Крыма получил серьезные электротравмы после попытки произвести самовольные работы на линии электропередач. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T19:05

2026-06-15T19:05

2026-06-15T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма получил серьезные электротравмы после попытки произвести самовольные работы на линии электропередач. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным компании, инцидент произошел 14 июня в селе Лушино. Местный житель самовольно залез на опору линии электропередачи напряжением 0,4 кВ для выполнения неустановленных работ.В этой связи "Крымэнерго" призывает граждан строго соблюдать правила электробезопасности и не допускать самовольного вмешательства в работу электрических сетей предприятия. Работы на опорах ЛЭП, проводах и трансформаторных подстанциях должны выполняться только квалифицированным персоналом, подчеркнули на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанцииВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара токомДва человека погибли от удара током в кафе

сакский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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