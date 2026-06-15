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В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы
В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы
Житель Сакского района Крыма получил серьезные электротравмы после попытки произвести самовольные работы на линии электропередач. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T19:05
2026-06-15T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма получил серьезные электротравмы после попытки произвести самовольные работы на линии электропередач. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным компании, инцидент произошел 14 июня в селе Лушино. Местный житель самовольно залез на опору линии электропередачи напряжением 0,4 кВ для выполнения неустановленных работ.В этой связи "Крымэнерго" призывает граждан строго соблюдать правила электробезопасности и не допускать самовольного вмешательства в работу электрических сетей предприятия. Работы на опорах ЛЭП, проводах и трансформаторных подстанциях должны выполняться только квалифицированным персоналом, подчеркнули на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанцииВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара токомДва человека погибли от удара током в кафе
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гуп рк "крымэнерго", происшествия, электроэнергия, электросети, электричество, электросети крыма, сакский район, крым, новости крыма
В Крыму мужчина залез на опору ЛЭП и получил тяжелые электротравмы

"Крымэнерго": житель Сакского района залез на опору ЛЭП и получил электротравмы

19:05 15.06.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма получил серьезные электротравмы после попытки произвести самовольные работы на линии электропередач. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным компании, инцидент произошел 14 июня в селе Лушино. Местный житель самовольно залез на опору линии электропередачи напряжением 0,4 кВ для выполнения неустановленных работ.
"Используя неизолированный инструмент, мужчина прикоснулся к оголенному проводу воздушной линии и получил удар электрическим током. В результате несчастного случая пострадавший госпитализирован с тяжелыми электротравмами", – сказано в сообщении.
В этой связи "Крымэнерго" призывает граждан строго соблюдать правила электробезопасности и не допускать самовольного вмешательства в работу электрических сетей предприятия. Работы на опорах ЛЭП, проводах и трансформаторных подстанциях должны выполняться только квалифицированным персоналом, подчеркнули на предприятии.
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