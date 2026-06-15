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В конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций

В конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В конце июня в Крыму стартует сезон археологических экспедиций

В конце июня стартует сезон университетских археологических экспедиций. Этим летом продолжатся раскопки на Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе, на античных... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T21:45

2026-06-15T21:45

2026-06-15T21:45

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вадим майко

валерий науменко

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В конце июня стартует сезон университетских археологических экспедиций. Этим летом продолжатся раскопки на Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе, на античных памятниках Керченского полуострова, а также на могильнике у села Опушки в Симферопольском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщил археолог, и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) будет проводить раскопки могильников и укреплений округи Мангупа.Также на полуостров приедут экспедиции материковых исследователей, которые планируют работать на античных памятниках, в частности на Керченском полуострове, в древнем городище Акра возле поселка Набережное. Запланировано и исследование античного некрополя Кыз-Аула, расположенного на прибрежном плато рядом с поселком Яковенково, добавил Валерий Науменко.Вместе с тем, по его словам, на полуострове активно продолжатся инфраструктурные работы, связанные с хозяйственным освоением территорий. Одной из таких является экспедиция в Бахчисарайском Ханском дворце.По информации директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко, летом 2026 года пройдет экспедиция на могильнике у села Опушки в Симферопольском районе. По словам археолога, данный некрополь является уникальным, поскольку включает памятники разных этносов от с I века до н.э. до IV в. н.э."На Опушкинском могильнике продолжит работу наша совместная экспедиция с Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского и благотворительным фондом "Наследие тысячелетий", - сообщил Майко РИА Новости Крым.На базе экспедиций проходит археологическая практика студентов. Сейчас у молодых людей заканчивается сессия, после которой они начнут активную подготовку к раскопкам. По словам, Майко, некоторые экспедиции завершатся в сентябре, а на некоторых объектах работы продолжатся до конца года.18 мая стало известно, что у берегов Крыма стартовала подводная экспедиция по исследованию затонувшего парохода "Ростов", специалисты уже провели первое обследование судна.Также старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев сообщал, что в Крыму летом состоится очередная подводная археологическая экспедиция в античный полис Акра в морских глубинах и впервые – в его окрестностях. Вместе с крымскими специалистами участие в исследованиях примут ученые из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Белгорода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Скат", "Нарвал", "Гагара" и "Кашалот": какие секреты таят затонувшие подлодки Затопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятникамиИз Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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