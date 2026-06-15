Рейтинг@Mail.ru
В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный" - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260615/v-arteke-zavershaetsya-stroitelstvo-obrazovatelnogo-tsentra-solnechnyy-1156872634.html
В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"
В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный" - РИА Новости Крым, 15.06.2026
В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"
В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит "Артеку"... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T17:11
2026-06-15T17:13
мдц "артек"
константин федоренко
крым
новости крыма
дети
образование в крыму и севастополе
образование в россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154630140_426:0:3498:1728_1920x0_80_0_0_4a0926a2411cad783d37d89eda678c8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит "Артеку" принимать около 60 тысяч детей ежегодно. Об этом заявил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Мы сейчас на стадии завершения очень амбициозного проекта – образовательного центра "Солнечный". Идет завершение строительства. Проводятся пуско-наладочные работы. Мы уже ряд объектов апробируем, на части объектов устраняем замечания, ведется контроль со стороны надзорных органов, идет получение соответствующих заключений, лицензий. Все это позволит нам принимать около 60 тысяч детей в год", - рассказал Федоренко.По его информации, благодаря постоянной поддержке от президента РФ Владимира Путина, правительства России, Минпросвещения в "Артеке" созданы условия максимальной автономности, есть все для круглогодичной работы. В течение года детский центр реализует 15 смен."За прошлый год "Артек" на своей площадке принял более 43 тысяч детей – это самая большая цифра за всю историю. Но это не предел", - подчеркнул директор МДЦ.Ранее сообщалось, что "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154630140_597:0:2901:1728_1920x0_80_0_0_6b769459a8b4c0590c3c89de35b6a7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", константин федоренко, крым, новости крыма, дети, образование в крыму и севастополе, образование в россии
В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"

В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"

17:11 15.06.2026 (обновлено: 17:13 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит "Артеку" принимать около 60 тысяч детей ежегодно. Об этом заявил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы сейчас на стадии завершения очень амбициозного проекта – образовательного центра "Солнечный". Идет завершение строительства. Проводятся пуско-наладочные работы. Мы уже ряд объектов апробируем, на части объектов устраняем замечания, ведется контроль со стороны надзорных органов, идет получение соответствующих заключений, лицензий. Все это позволит нам принимать около 60 тысяч детей в год", - рассказал Федоренко.
По его информации, благодаря постоянной поддержке от президента РФ Владимира Путина, правительства России, Минпросвещения в "Артеке" созданы условия максимальной автономности, есть все для круглогодичной работы. В течение года детский центр реализует 15 смен.
"За прошлый год "Артек" на своей площадке принял более 43 тысяч детей – это самая большая цифра за всю историю. Но это не предел", - подчеркнул директор МДЦ.
Ранее сообщалось, что "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"
В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности
 
МДЦ "Артек"Константин ФедоренкоКрымНовости КрымадетиОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"
16:57В Крыму неизвестные перебили шею лебеденку – полиция ищет живодеров
16:34Военный самолет упал в Иркутской области – что с экипажем
16:15Дефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
15:59Житель Крыма получил 17 лет строгого режима за госизмену
15:22РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь
15:13ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
14:58Киев несет колоссальные потери - данные за сутки
14:50Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован - фото
14:32Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
14:24Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек
14:11Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
14:01Крымский мост сейчас – обстановка к 14 часам 15 июня
13:41Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
13:32Силачи установили мировой рекорд в Севастополе
13:03Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем
12:53Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
12:49Крымчанин отправится под суд за призывы к экстремизму в соцсетях
12:40Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на Филиппинах
12:17В Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
Лента новостейМолния