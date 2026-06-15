https://crimea.ria.ru/20260615/v-arteke-zavershaetsya-stroitelstvo-obrazovatelnogo-tsentra-solnechnyy-1156872634.html

В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"

В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный" - РИА Новости Крым, 15.06.2026

В "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"

В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит "Артеку"... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T17:11

2026-06-15T17:11

2026-06-15T17:13

мдц "артек"

константин федоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Международном детском центре (МДЦ) "Артек" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит "Артеку" принимать около 60 тысяч детей ежегодно. Об этом заявил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Мы сейчас на стадии завершения очень амбициозного проекта – образовательного центра "Солнечный". Идет завершение строительства. Проводятся пуско-наладочные работы. Мы уже ряд объектов апробируем, на части объектов устраняем замечания, ведется контроль со стороны надзорных органов, идет получение соответствующих заключений, лицензий. Все это позволит нам принимать около 60 тысяч детей в год", - рассказал Федоренко.По его информации, благодаря постоянной поддержке от президента РФ Владимира Путина, правительства России, Минпросвещения в "Артеке" созданы условия максимальной автономности, есть все для круглогодичной работы. В течение года детский центр реализует 15 смен."За прошлый год "Артек" на своей площадке принял более 43 тысяч детей – это самая большая цифра за всю историю. Но это не предел", - подчеркнул директор МДЦ.Ранее сообщалось, что "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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