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Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня" - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня"
Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня" - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня"
Ушла из жизни российская актриса театра и кино Татьяна Плетнева, снявшаяся в сериалах "Кухня", "Интерны", "Реальные пацаны", "Папины дочки". Ей было 48 лет,... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T11:19
2026-06-15T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Ушла из жизни российская актриса театра и кино Татьяна Плетнева, снявшаяся в сериалах "Кухня", "Интерны", "Реальные пацаны", "Папины дочки". Ей было 48 лет, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" режиссер Марат Никитин.Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге.Первой работой в кино стала роль в фильме "В ожидании чуда". За годы карьеры она снялась более чем в 180 фильмах и сериалах. Работала в театре, снималась в музыкальных клипах, принимала участие в рекламных роликах, работала ведущей на радиостанциях. Была членом Союза деятелей музыки, кино и телевидения, членом Гильдии актеров кино России.Зрителям актриса была известна по ролям в популярных телепроектах "Кухня", "Склифосовский", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Интерны", "СашаТаня", "Счастливы вместе", "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Звоните ДиКаприо!". В последние годы она также появилась в проектах "Кибердеревня" и "Царевна-лягушка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, новости, культура, искусство , кинематограф
Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня"

Актриса Татьяна Плетнева умерла в возрасте 48 лет

11:19 15.06.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Плетнева
Актриса Татьяна Плетнева - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Ушла из жизни российская актриса театра и кино Татьяна Плетнева, снявшаяся в сериалах "Кухня", "Интерны", "Реальные пацаны", "Папины дочки". Ей было 48 лет, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" режиссер Марат Никитин.
"Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас. Ей было всего 48 лет — возраст, когда впереди должно было быть еще столько ролей, планов и счастливых мгновений", - написал режиссер.
Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге.
Первой работой в кино стала роль в фильме "В ожидании чуда". За годы карьеры она снялась более чем в 180 фильмах и сериалах.
Работала в театре, снималась в музыкальных клипах, принимала участие в рекламных роликах, работала ведущей на радиостанциях. Была членом Союза деятелей музыки, кино и телевидения, членом Гильдии актеров кино России.
Зрителям актриса была известна по ролям в популярных телепроектах "Кухня", "Склифосовский", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Интерны", "СашаТаня", "Счастливы вместе", "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Звоните ДиКаприо!". В последние годы она также появилась в проектах "Кибердеревня" и "Царевна-лягушка".
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