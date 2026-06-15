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Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день
Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты Киева. Крупный пожар вспыхнул на... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T22:45
2026-06-15T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты Киева. Крупный пожар вспыхнул на территории Киево-Печерской Лавры на Украине. Заявление о дефиците бензина в Крыму сделали в Министерстве энергетики России. Военный самолет потерпел крушение в Иркутской области при выполнении учебно-тренировочного полета.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСуд в ГаагеАрбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост.Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили в МИД.Массированный удар по УкраинеВооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск", - говорится в сообщении.В ходе массированного удара армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий оборонно-промышленного комплекса.Пожар в Киево-Печерской ЛавреВ ночь на понедельник в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.Днем глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что пожар в Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили."Сейчас в Киеве – в Лавре и Художественном Арсенале – спасатели уже ликвидировали пожары", - написал в своем Telegram-канале Зеленский.Заявление Минэнерго РФ о дефиците бензина в КрымуДоставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в понедельник в Минэнерго России.Военный самолет упал в Иркутской областиБомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы."Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день

Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день

22:45 15.06.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямВ Киеве горит Киево-Печерская Лавра
В Киеве горит Киево-Печерская Лавра
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты Киева. Крупный пожар вспыхнул на территории Киево-Печерской Лавры на Украине. Заявление о дефиците бензина в Крыму сделали в Министерстве энергетики России. Военный самолет потерпел крушение в Иркутской области при выполнении учебно-тренировочного полета.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Суд в Гааге

Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост.
Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили в МИД.
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Вчера, 21:36
США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении

Массированный удар по Украине

Вооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск", - говорится в сообщении.
В ходе массированного удара армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Вокзал города Джанкой
Вчера, 18:01
Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд

Пожар в Киево-Печерской Лавре

В ночь на понедельник в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.
Днем глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что пожар в Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили.
"Сейчас в Киеве – в Лавре и Художественном Арсенале – спасатели уже ликвидировали пожары", - написал в своем Telegram-канале Зеленский.
В Партените горят гаражи
Вчера, 19:40
Пожар на Южном берегу Крыма: в Партените горят гаражи

Заявление Минэнерго РФ о дефиците бензина в Крыму

Доставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в понедельник в Минэнерго России.
"Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке", – сказано в сообщении.
Сдача ЕГЭ в Севастополе
Вчера, 22:05
В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Военный самолет упал в Иркутской области

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.
"Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет", – сказано в сообщении.
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00:00Какой сегодня праздник: 16 июня
23:01Крымский мост сейчас - ситуация во время работы ПВО
22:45Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день
22:36В США упал стратегический бомбардировщик B-52
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22:05В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
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