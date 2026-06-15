https://crimea.ria.ru/20260615/udar-patriot-po-kievo-pecherskoy-lavre-i-vyigrannyy-rf-sud-v-gaage--glavnoe-za-den-1156875396.html

Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день

Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты Киева. Крупный пожар вспыхнул на... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T22:45

2026-06-15T22:45

2026-06-15T22:45

главное за день

общество

новости

крым

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0f/1156853582_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d25d0093f9a9210dbbc90ec798d75778.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты Киева. Крупный пожар вспыхнул на территории Киево-Печерской Лавры на Украине. Заявление о дефиците бензина в Крыму сделали в Министерстве энергетики России. Военный самолет потерпел крушение в Иркутской области при выполнении учебно-тренировочного полета.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСуд в ГаагеАрбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост.Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили в МИД.Массированный удар по УкраинеВооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск", - говорится в сообщении.В ходе массированного удара армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий оборонно-промышленного комплекса.Пожар в Киево-Печерской ЛавреВ ночь на понедельник в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.Днем глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что пожар в Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили."Сейчас в Киеве – в Лавре и Художественном Арсенале – спасатели уже ликвидировали пожары", - написал в своем Telegram-канале Зеленский.Заявление Минэнерго РФ о дефиците бензина в КрымуДоставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в понедельник в Минэнерго России.Военный самолет упал в Иркутской областиБомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы."Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260615/ssha-frantsiya-i-gretsiya-provedut-sovmestnye-ucheniya-v-armenii-1156879493.html

https://crimea.ria.ru/20260615/stantsiya-dzhankoy-zakryta---kak-dobratsya-na-poezd-1156874463.html

https://crimea.ria.ru/20260615/pozhar-na-yuzhnom-beregu-kryma-v-partenite-goryat-garazhi--1156877720.html

https://crimea.ria.ru/20260615/v-sevastopole-shestero-vypusknikov-sdali-ege-na-100-ballov-1156879851.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, крым, в мире