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Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день
Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты Киева. Крупный пожар вспыхнул на... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T22:45
2026-06-15T22:45
2026-06-15T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты Киева. Крупный пожар вспыхнул на территории Киево-Печерской Лавры на Украине. Заявление о дефиците бензина в Крыму сделали в Министерстве энергетики России. Военный самолет потерпел крушение в Иркутской области при выполнении учебно-тренировочного полета.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСуд в ГаагеАрбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост.Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили в МИД.Массированный удар по УкраинеВооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск", - говорится в сообщении.В ходе массированного удара армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий оборонно-промышленного комплекса.Пожар в Киево-Печерской ЛавреВ ночь на понедельник в Киеве вспыхнул крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.Днем глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о том, что пожар в Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили."Сейчас в Киеве – в Лавре и Художественном Арсенале – спасатели уже ликвидировали пожары", - написал в своем Telegram-канале Зеленский.Заявление Минэнерго РФ о дефиците бензина в КрымуДоставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в понедельник в Минэнерго России.Военный самолет упал в Иркутской областиБомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы."Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день
Удар Patriot по Киево-Печерской лавре и выигранный РФ суд в Гааге – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на теракты Киева. Крупный пожар вспыхнул на территории Киево-Печерской Лавры на Украине. Заявление о дефиците бензина в Крыму сделали в Министерстве энергетики России. Военный самолет потерпел крушение в Иркутской области при выполнении учебно-тренировочного полета.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
Суд в Гааге
Арбитраж в Гааге отверг требование Киева
признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост
.
Российская сторона удовлетворена
итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили в МИД.
Массированный удар по Украине
Вооруженные силы России в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили
в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск", - говорится в сообщении.
В ходе массированного удара армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго"
и еще 8 предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Пожар в Киево-Печерской Лавре
В ночь на понедельник в Киеве вспыхнул
крупный пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Минобороны РФ сообщило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен
ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности ракеты.
Днем глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил
о том, что пожар в Киево-Печерской Лавре и Художественном Арсенале в Киеве потушили.
"Сейчас в Киеве – в Лавре и Художественном Арсенале – спасатели уже ликвидировали пожары", - написал в своем Telegram-канале Зеленский.
Заявление Минэнерго РФ о дефиците бензина в Крыму
Доставке топлива в Крым и исторические регионы РФ уделяется особое внимание
, все логистические трудности отрабатываются оперативно. Такое заявление сделали в понедельник в Минэнерго России.
"Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке", – сказано в сообщении.
Военный самолет упал в Иркутской области
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение
в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку. Как сообщили в Минобороны РФ, члены экипажа живы.
"Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет", – сказано в сообщении.
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