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Три человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу
Три человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Три человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу
Три человека погибли, еще трое получили ранения при атаке ВСУ на Тулу. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T05:54
2026-06-15T05:54
2026-06-15T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили ранения при атаке ВСУ на Тулу. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. ВСУ в ночь на понедельник ударили по жилому сектору городского округа. Под огнем оказались поселки Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.Кроме того, повреждены несколько частных жилых домов и коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. Развернута работа оперативного штаба.Миляева акцентировал, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. В Орле из-за удара украинского БПЛА по жилому дому погиб один человек и девять ранены, сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его информации, украинский БПЛА был начинен поражающими элементами, удар был целенаправленно по жилому дому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тульская область, тула, дмитрий миляев, атаки всу, происшествия, новости сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Три человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу
В Туле при атаке ВСУ погибли три человека и ранен годовалый ребенок - губернатор
05:54 15.06.2026 (обновлено: 06:02 15.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили ранения при атаке ВСУ на Тулу. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
ВСУ в ночь на понедельник ударили по жилому сектору городского округа. Под огнем оказались поселки Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.
"По первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в МАКС.
Кроме того, повреждены несколько частных жилых домов и коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. Развернута работа оперативного штаба.
Миляева акцентировал, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.
В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла
пожилая женщина. В Орле из-за удара
украинского БПЛА по жилому дому погиб один человек и девять ранены, сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его информации, украинский БПЛА был начинен поражающими элементами, удар был целенаправленно по жилому дому.
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