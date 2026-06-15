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Три человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу

Три человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Три человека погибли и годовалый ребенок пострадал при атаке ВСУ на Тулу

Три человека погибли, еще трое получили ранения при атаке ВСУ на Тулу. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T05:54

2026-06-15T05:54

2026-06-15T06:02

тульская область

тула

дмитрий миляев

атаки всу

происшествия

новости сво

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили ранения при атаке ВСУ на Тулу. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. ВСУ в ночь на понедельник ударили по жилому сектору городского округа. Под огнем оказались поселки Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.Кроме того, повреждены несколько частных жилых домов и коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. Развернута работа оперативного штаба.Миляева акцентировал, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. В Орле из-за удара украинского БПЛА по жилому дому погиб один человек и девять ранены, сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его информации, украинский БПЛА был начинен поражающими элементами, удар был целенаправленно по жилому дому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, тула, дмитрий миляев, атаки всу, происшествия, новости сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)