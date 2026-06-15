https://crimea.ria.ru/20260615/strelba-i-mnozhestvennye-vzryvy-slyshny-v-sevastopole-1156858535.html

Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе

Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе

Днем в понедельник, 15 июня, в Севастополе до обеда будут слышны звуки стрельбы и взрывы. Это связано с профилактическими мероприятиями по борьбе с подводными... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T11:01

2026-06-15T11:01

2026-06-15T11:01

севастополь

учения

армия и флот

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 15 июня, в Севастополе до обеда будут слышны звуки стрельбы и взрывы. Это связано с профилактическими мероприятиями по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), рассказал губернатор Михаил Развожаев.Он предупредил, что в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновНа Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя