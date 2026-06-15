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Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе
Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе
Днем в понедельник, 15 июня, в Севастополе до обеда будут слышны звуки стрельбы и взрывы. Это связано с профилактическими мероприятиями по борьбе с подводными... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T11:01
2026-06-15T11:01
2026-06-15T11:01
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учения
армия и флот
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 15 июня, в Севастополе до обеда будут слышны звуки стрельбы и взрывы. Это связано с профилактическими мероприятиями по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), рассказал губернатор Михаил Развожаев.Он предупредил, что в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновНа Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе
В Севастополе в понедельник флот проводит стрельбы и реактивное бомбометание