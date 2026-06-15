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Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд
Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд
Пассажиры поездов "Таврия" с билетами до Джанкоя могут выйти из поезда в Симферополе или Владиславовке. Правила посадки и высадки для пассажиров напомнили в... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T18:01
2026-06-15T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов "Таврия" с билетами до Джанкоя могут выйти из поезда в Симферополе или Владиславовке. Правила посадки и высадки для пассажиров напомнили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Станция Джанкой с 4 июня 2026 г. по решению владельца инфраструктуры стала технической. Поезда дальнего следования и автобусы на станции Джанкой больше не останавливаются.Пассажиры, следующие на поездах "Таврия сокращенными маршрутами от/до Керчи, могут сесть в автобусы во Владиславовке или Симферополе. Через Джанкой автобусы не идут.От Владиславовки и Симферополя добраться до Джанкоя можно на пригородных поездах и автобусам на общих условиях – с оформлением билета, подчеркивает перевозчик. Пассажиры, которые ранее купили билеты на поезда от/до Джанкоя, при желании могут сдать их без удержания сборов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажировКак попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской областиВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области
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Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд

Станция Джанкой закрыта - как добраться на поезд

18:01 15.06.2026
 
© ЮППКВокзал города Джанкой
Вокзал города Джанкой
© ЮППК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов "Таврия" с билетами до Джанкоя могут выйти из поезда в Симферополе или Владиславовке. Правила посадки и высадки для пассажиров напомнили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Станция Джанкой с 4 июня 2026 г. по решению владельца инфраструктуры стала технической. Поезда дальнего следования и автобусы на станции Джанкой больше не останавливаются.
"Пассажиры поездов "Таврия" с билетами до/от Джанкоя могут выйти из поезда или наоборот, произвести посадку в поезд на соседних станциях – Симферополь или Владиславовка. Правило действует для поездов, по-прежнему следующих маршрутами до Симферополя и Севастополя", - пояснили в компании.
Пассажиры, следующие на поездах "Таврия сокращенными маршрутами от/до Керчи, могут сесть в автобусы во Владиславовке или Симферополе. Через Джанкой автобусы не идут.
От Владиславовки и Симферополя добраться до Джанкоя можно на пригородных поездах и автобусам на общих условиях – с оформлением билета, подчеркивает перевозчик. Пассажиры, которые ранее купили билеты на поезда от/до Джанкоя, при желании могут сдать их без удержания сборов.
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