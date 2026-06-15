https://crimea.ria.ru/20260615/ssha-frantsiya-i-gretsiya-provedut-sovmestnye-ucheniya-v-armenii-1156879493.html

США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении

США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении - РИА Новости Крым, 15.06.2026

США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении

Армения, США, Франция и Греция проведут совместные военные учения Eagle Partner-2026 на территории Армении, заявили в понедельник в Минобороны республики. РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T21:36

2026-06-15T21:36

2026-06-15T21:36

армения

учения

нато

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

новости

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Армения, США, Франция и Греция проведут совместные военные учения Eagle Partner-2026 на территории Армении, заявили в понедельник в Минобороны республики."В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут уже ставшие ежегодными учения Eagle Partner-2026. В них примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении (250 участников), Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса (58 участников), вооруженных сил Франции (24 участника), Греции (11 участников)", – цитирует сообщение РИА Новости.Целью учений является повышение уровня совместимости подразделений-участников международных миротворческих миссий и обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, указали в МО республики. Кроме того, одна из задач – укрепление подготовки миротворческого подразделения ВС Армении.Ситуация в Армении во много похожа на начало украинского кризиса в 2014 году, заявлял ранее директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕСПашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭСКак проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, учения, нато, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, россия, безопасность, политика, сша, франция, греция