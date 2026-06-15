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США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении
США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении - РИА Новости Крым, 15.06.2026
США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении
Армения, США, Франция и Греция проведут совместные военные учения Eagle Partner-2026 на территории Армении, заявили в понедельник в Минобороны республики. РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T21:36
2026-06-15T21:36
армения
учения
нато
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
россия
безопасность
политика
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Армения, США, Франция и Греция проведут совместные военные учения Eagle Partner-2026 на территории Армении, заявили в понедельник в Минобороны республики."В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут уже ставшие ежегодными учения Eagle Partner-2026. В них примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении (250 участников), Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса (58 участников), вооруженных сил Франции (24 участника), Греции (11 участников)", – цитирует сообщение РИА Новости.Целью учений является повышение уровня совместимости подразделений-участников международных миротворческих миссий и обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, указали в МО республики. Кроме того, одна из задач – укрепление подготовки миротворческого подразделения ВС Армении.Ситуация в Армении во много похожа на начало украинского кризиса в 2014 году, заявлял ранее директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕСПашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭСКак проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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армения, учения, нато, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, россия, безопасность, политика, сша, франция, греция
США, Франция и Греция проведут совместные учения в Армении

Армения, США, Франция и Греция проведут совместные военные учения – МО Армении

21:36 15.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Армения, США, Франция и Греция проведут совместные военные учения Eagle Partner-2026 на территории Армении, заявили в понедельник в Минобороны республики.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут уже ставшие ежегодными учения Eagle Partner-2026. В них примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении (250 участников), Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса (58 участников), вооруженных сил Франции (24 участника), Греции (11 участников)", – цитирует сообщение РИА Новости.
Целью учений является повышение уровня совместимости подразделений-участников международных миротворческих миссий и обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, указали в МО республики. Кроме того, одна из задач – укрепление подготовки миротворческого подразделения ВС Армении.
Ситуация в Армении во много похожа на начало украинского кризиса в 2014 году, заявлял ранее директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского Александр Мащенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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АрменияУченияНАТООрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)НовостиРоссияБезопасностьПолитикаСШАФранцияГреция
 
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