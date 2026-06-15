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Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
Симферополь и Симферопольский район обесточены из-за повреждения электросетей, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T17:51
2026-06-15T17:51
2026-06-15T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Симферополь и Симферопольский район обесточены из-за повреждения электросетей, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжение в течении 3-× часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовикДороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской областиАвария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей - Крымэнерго