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Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
Симферополь и Симферопольский район обесточены из-за повреждения электросетей, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T17:51
2026-06-15T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Симферополь и Симферопольский район обесточены из-за повреждения электросетей, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжение в течении 3-× часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовикДороги, мосты, АПП - Киев бьет по узловым точкам Херсонской областиАвария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму
Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей

Симферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей - Крымэнерго

17:51 15.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Симферополь и Симферопольский район обесточены из-за повреждения электросетей, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Симферополь и Симферопольского района. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжение в течении 3-× часов.
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Электросети КрымаОтключение электроэнергии в Крыму
 
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