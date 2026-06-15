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Симферополь и пригород частично обесточены - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Симферополь и пригород частично обесточены
Симферополь и пригород частично обесточены - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Симферополь и пригород частично обесточены
Утром в понедельник жители двух симферопольских поселков и пяти пригородных сел остались без электричества. Об этом сообщили в " Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T08:42
2026-06-15T08:42
крым
симферополь
симферопольский район
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энергетика
электроэнергия
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отключение электроэнергии
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Утром в понедельник жители двух симферопольских поселков и пяти пригородных сел остались без электричества. Об этом сообщили в " Крымэнерго".Энергетики уже устраняют последствия аварии. Свет в дома крымчан планируют вернуть в течение трех часов.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Симферополь и пригород частично обесточены

Симферополь и пять пригородных сел частично остались без электричества из-за аварии

08:42 15.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Утром в понедельник жители двух симферопольских поселков и пяти пригородных сел остались без электричества. Об этом сообщили в " Крымэнерго".

"Городской округ Симферополь, частично обесточены населенные пункты Комсомольское, Грэсовский. В Симферопольском районе отключены частично населенные пункты Софиевка, Гвардейское, Маленькое, Укромное, Совхозное", - говорится в сообщении.

Энергетики уже устраняют последствия аварии. Свет в дома крымчан планируют вернуть в течение трех часов.
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.
В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.
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