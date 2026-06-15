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Симферополь и пригород частично обесточены

Симферополь и пригород частично обесточены - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Симферополь и пригород частично обесточены

Утром в понедельник жители двух симферопольских поселков и пяти пригородных сел остались без электричества. Об этом сообщили в " Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T08:42

2026-06-15T08:42

2026-06-15T08:42

крым

симферополь

симферопольский район

энергосистема крыма

энергетика

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Утром в понедельник жители двух симферопольских поселков и пяти пригородных сел остались без электричества. Об этом сообщили в " Крымэнерго".Энергетики уже устраняют последствия аварии. Свет в дома крымчан планируют вернуть в течение трех часов.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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