https://crimea.ria.ru/20260615/silachi-ustanovili-mirovoy-rekord-v-sevastopole-1156862585.html

Силачи установили мировой рекорд в Севастополе

Силачи установили мировой рекорд в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Силачи установили мировой рекорд в Севастополе

В Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T13:32

2026-06-15T13:32

2026-06-15T13:32

спорт

севастополь

крым

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0f/1156862469_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_a97ad564f15dc2adb9b1a68abf001cfd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира. Об этом РИА Новости Крым сообщили в международном движении "Сильнейшая нация мира (СНМ)", выступившем организатором мероприятия.В рамках фестиваля прошли состязания силачей в парном силовом троеборье. Наибольший поднятый суммарный вес в упражнениях с результатом 1 615 килограммов установили атлеты Давид Шамей (Белгород) и Дмитрий Логунов (Москва), что стало рекордом России и мира.Фестиваль прошел на территории парка "Патриот" и был приурочен ко Дню России и годовщине основания Севастополя.Ранее сообщалось, что почти полторы тысячи крымчан, севастопольцев и спортсменов из воссоединенных регионов приняли участие в прошедшем в Ялте всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеРоссийские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеМировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, севастополь, крым, новости крыма, общество