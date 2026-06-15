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Силачи установили мировой рекорд в Севастополе
Силачи установили мировой рекорд в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Силачи установили мировой рекорд в Севастополе
В Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира. Об этом РИА Новости Крым сообщили в международном движении "Сильнейшая нация мира (СНМ)", выступившем организатором мероприятия.В рамках фестиваля прошли состязания силачей в парном силовом троеборье. Наибольший поднятый суммарный вес в упражнениях с результатом 1 615 килограммов установили атлеты Давид Шамей (Белгород) и Дмитрий Логунов (Москва), что стало рекордом России и мира.Фестиваль прошел на территории парка "Патриот" и был приурочен ко Дню России и годовщине основания Севастополя.Ранее сообщалось, что почти полторы тысячи крымчан, севастопольцев и спортсменов из воссоединенных регионов приняли участие в прошедшем в Ялте всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеРоссийские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеМировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде
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спорт, севастополь, крым, новости крыма, общество
Силачи установили мировой рекорд в Севастополе
В Севастополе на "Евразийских играх" установили рекорд России и мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира. Об этом РИА Новости Крым сообщили в международном движении "Сильнейшая нация мира (СНМ)", выступившем организатором мероприятия.
"Восьмой год подряд "Евразийские игры" собирают сильнейших атлетов России и мира, которые готовы демонстрировать предел человеческих силовых возможностей, бросить вызов действующим рекордам", - рассказали организаторы.
В рамках фестиваля прошли состязания силачей в парном силовом троеборье. Наибольший поднятый суммарный вес в упражнениях с результатом 1 615 килограммов установили атлеты Давид Шамей (Белгород) и Дмитрий Логунов (Москва), что стало рекордом России и мира.
"Рекорд зафиксировали советник по рекордам и уникальным достижениям Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Иванов и президент СНМ Михаил Паллер", - сообщили организаторы.
Фестиваль прошел на территории парка "Патриот" и был приурочен ко Дню России и годовщине основания Севастополя.
Ранее сообщалось
, что почти полторы тысячи крымчан, севастопольцев и спортсменов из воссоединенных регионов приняли участие в прошедшем в Ялте всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ".
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