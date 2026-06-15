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Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ

Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ

67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Мужчине грозит до семи дет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T14:11

2026-06-15T14:11

2026-06-15T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Мужчине грозит до семи дет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Во время обыска по месту жительства подозреваемого был изъят персональный компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Севастопольцу грозит до семи лет лишения свободы.В начале июня житель Калужской области был осужден на семь лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флотеПризывал уничтожить Кремль: ФСБ задержала жителя СимферополяЖитель Севастополя не смог получить гражданство и требовал убивать русских

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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