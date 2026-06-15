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Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Мужчине грозит до семи дет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T14:11
2026-06-15T14:13
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Мужчине грозит до семи дет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Во время обыска по месту жительства подозреваемого был изъят персональный компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Севастопольцу грозит до семи лет лишения свободы.В начале июня житель Калужской области был осужден на семь лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флотеПризывал уничтожить Кремль: ФСБ задержала жителя СимферополяЖитель Севастополя не смог получить гражданство и требовал убивать русских
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Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ

ФСБ задержала жителя Севастополя за призыв нанести удар по Балаклавской ТЭЦ

14:11 15.06.2026 (обновлено: 14:13 15.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. 67-летний житель Севастополя в соцсетях призывал совершать теракты на территории города. Мужчине грозит до семи дет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Уроженец Севастополя со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий призыв нанести удар по Балаклавской ТЭЦ. Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованном сообщении признаков призывов к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого был изъят персональный компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Севастопольцу грозит до семи лет лишения свободы.
В начале июня житель Калужской области был осужден на семь лет колонии за призывы разрушить Крымский мост и публичное оправдание ракетного удара ВСУ по объекту военно-морского флота России.
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