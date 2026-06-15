https://crimea.ria.ru/20260615/sbili-zhenschinu-kvadrotsiklom-i-oblili-kraskoy-v-simferopole-ischut-trekh-devushek-1156864017.html

Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек

Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек

Полиция Симферополя проверяет видеоролик из соцсетей, на котором видно, как три несовершеннолетние девушки, управляя квадроциклом, наехали на женщину. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T14:24

2026-06-15T14:24

2026-06-15T14:24

ситуация на дорогах крыма

новости

симферополь

новости крыма

происшествия

дтп

дтп в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b1a0cb7437063019206e67fcc5f70d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Полиция Симферополя проверяет видеоролик из соцсетей, на котором видно, как три несовершеннолетние девушки, управляя квадроциклом, наехали на женщину. Об этом сообщили в региональном МВД.Правоохранители отметили, что по данному факту заявлений не поступало. Сотрудники полиции самостоятельно инициировали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности его участников. После проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников.Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре региона.По информации надзорного ведомства, в публикациях указывается, что несколько несовершеннолетних на квадроцикле спровоцировали ДТП, в котором пострадала женщина, а также нарушили общественный порядок.Ранее в Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Он превысил допустимый скоростной режим на трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск", в результате чего не справился с управлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе КрымаВиновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговорПодростка на мопеде сбила иномарка в Нижнегорском районе

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, симферополь, новости крыма, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе