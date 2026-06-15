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Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек - РИА Новости Крым, 15.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек
Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек
Полиция Симферополя проверяет видеоролик из соцсетей, на котором видно, как три несовершеннолетние девушки, управляя квадроциклом, наехали на женщину. Об этом... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T14:24
2026-06-15T14:24
ситуация на дорогах крыма
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дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Полиция Симферополя проверяет видеоролик из соцсетей, на котором видно, как три несовершеннолетние девушки, управляя квадроциклом, наехали на женщину. Об этом сообщили в региональном МВД.Правоохранители отметили, что по данному факту заявлений не поступало. Сотрудники полиции самостоятельно инициировали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности его участников. После проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников.Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре региона.По информации надзорного ведомства, в публикациях указывается, что несколько несовершеннолетних на квадроцикле спровоцировали ДТП, в котором пострадала женщина, а также нарушили общественный порядок.Ранее в Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Он превысил допустимый скоростной режим на трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск", в результате чего не справился с управлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе КрымаВиновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговорПодростка на мопеде сбила иномарка в Нижнегорском районе
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РИА Новости Крым
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новости, симферополь, новости крыма, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе
Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек

В Симферополе подростки на квадроцикле сбили женщину – полиция проводит проверку

14:24 15.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Полиция Симферополя проверяет видеоролик из соцсетей, на котором видно, как три несовершеннолетние девушки, управляя квадроциклом, наехали на женщину. Об этом сообщили в региональном МВД.
"В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили публикацию, в которой сообщается, что в микрорайоне Каменка трое несовершеннолетних, катаясь на квадроцикле, совершили наезд на женщину и облили ее краской, а также, находясь на детской площадке, вели себя неподобающим образом", - рассказали в полиции.
Правоохранители отметили, что по данному факту заявлений не поступало. Сотрудники полиции самостоятельно инициировали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности его участников. После проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников.
Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре региона.
По информации надзорного ведомства, в публикациях указывается, что несколько несовершеннолетних на квадроцикле спровоцировали ДТП, в котором пострадала женщина, а также нарушили общественный порядок.
Ранее в Джанкойском районе Крыма подросток 2007 года рождения на питбайке врезался в дорожное ограждение. Он превысил допустимый скоростной режим на трассе "Таврида – Джанкой – Красноперекопск", в результате чего не справился с управлением.
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14:24Сбили женщину квадроциклом и облили краской: в Симферополе ищут трех девушек
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