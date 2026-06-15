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РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь

РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь - РИА Новости Крым, 15.06.2026

РЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь

РЖД временно приостановила продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России в сентябре. Причина - ремонт железнодорожной инфраструктуры. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T15:22

2026-06-15T15:22

2026-06-15T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. РЖД временно приостановила продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России в сентябре. Причина - ремонт железнодорожной инфраструктуры. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов написали об отсутствии у РЖД в онлайн-продаже билетов на поезда с юга на некоторые дни сентября.Изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Отмечается, что продажи возобновят в ближайшее время — после корректировки графика.РЖД на лето назначили в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Кавминвод 149 пар поездов, в том числе 65 в Адлер, 43 - в Анапу, 24 - в Новороссийск, сообщала компания.Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамРасписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"В Крыму изменен график движения восьми электричек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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