Рейтинг@Mail.ru
Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260615/rossiyskikh-turistov-v-es-mogut-zaderzhat-za-poseschenie-kryma--1156854965.html
Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма
Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма
В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:12
2026-06-15T09:12
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европейский союз (ес)
европа
в мире
общество
крым
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124422990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_79fbc9e8a649f5b9f0df4dbb6e64b351.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.Он отметил, что при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами.По словам Климова, необходимо тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских стран даже транзитом, а также существенное увеличение очередей в визовых центрах.Кроме того, обязательно следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена Польши с Белоруссией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России работают над ГОСТом на автотуризм В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей ПриазовьяКак за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
европа
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124422990_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3160ed37117051216be97380d4040cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), европа, в мире, общество, крым, новости
Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма

В Евросоюзе туристов из России могут задержать за посещение Крыма - МИД

09:12 15.06.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
Он отметил, что при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами.
"Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в "нарушении санкционного режима", - сказал Климов в интервью РИА Новости.
По словам Климова, необходимо тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских стран даже транзитом, а также существенное увеличение очередей в визовых центрах.
Кроме того, обязательно следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена Польши с Белоруссией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России работают над ГОСТом на автотуризм
В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья
Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Европейский Союз (ЕС)ЕвропаВ миреОбществоКрымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Умерла актриса сериалов "Реальные пацаны" и "Кухня"
11:05Киево-Печерская Лавра: объект поразила ракета Patriot
11:01Стрельба и множественные взрывы слышны в Севастополе
10:46Армия России разгромила завод по производству запчастей для "Фламинго" и еще 8 предприятий
10:33В Севастополе стартовал купальный сезон - какая температура воды в Черном море
10:24Что происходит с топливом в Феодосии
10:20Движение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
09:59Бензин в Севастополе - на каких АЗС найти топливо
09:43В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых
09:33Бойцы беспилотных войск бьют ВСУ на Константиновском направлении
09:26Бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС
09:20Два человека погибли на пожаре в многоэтажке в Самаре
09:12Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма
09:00В Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
08:54Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено
08:42Симферополь и пригород частично обесточены
08:37Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения
08:25Где в Саках купить дизель 15 июня
08:12Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
08:04Киево-Печерская Лавра горит в Киеве
Лента новостейМолния