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Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма
Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма - РИА Новости Крым, 15.06.2026
Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма
В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского... РИА Новости Крым, 15.06.2026
2026-06-15T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.Он отметил, что при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами.По словам Климова, необходимо тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских стран даже транзитом, а также существенное увеличение очередей в визовых центрах.Кроме того, обязательно следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена Польши с Белоруссией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России работают над ГОСТом на автотуризм В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей ПриазовьяКак за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), европа, в мире, общество, крым, новости
Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма
В Евросоюзе туристов из России могут задержать за посещение Крыма - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
Он отметил, что при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами.
"Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в "нарушении санкционного режима", - сказал Климов в интервью РИА Новости.
По словам Климова, необходимо тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских стран даже транзитом, а также существенное увеличение очередей в визовых центрах.
Кроме того, обязательно следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.
В декабре 2025 года
стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении
Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство
от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение
о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
28 апреля Бутягин был освобожден
из польской тюрьмы в рамках обмена Польши с Белоруссией.
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