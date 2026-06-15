https://crimea.ria.ru/20260615/rossiyskikh-turistov-v-es-mogut-zaderzhat-za-poseschenie-kryma--1156854965.html

Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма

Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма - РИА Новости Крым, 15.06.2026

Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма

В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского... РИА Новости Крым, 15.06.2026

2026-06-15T09:12

2026-06-15T09:12

2026-06-15T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.Он отметил, что при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами.По словам Климова, необходимо тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских стран даже транзитом, а также существенное увеличение очередей в визовых центрах.Кроме того, обязательно следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена Польши с Белоруссией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России работают над ГОСТом на автотуризм В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей ПриазовьяКак за год вырос спрос на летний отдых в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), европа, в мире, общество, крым, новости